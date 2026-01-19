Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»

«Белый список» сайтов, которые продолжают работать в момент временного ограничения по соображениям безопасности мобильного Интернета, пополнился региональными информационными ресурсами.
По предложению министерства цифрового развития и связи Самарской области в «белый список» включены региональные сервисы:
официальные сайты Правительства Самарской области и органов исполнительной власти – https://samregion.ru
региональный портал государственных и муниципальных услуг Самарской области https://gosuslugi.samregion.ru
сайт приема электронных обращений Губернатора и Правительства Самарской области – https://vopros.samregion.ru
портал многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг – https://mfc63.samregion.ru
портал автоматизированной системы управления региональной системы образования - https://asurso.ru
информационные сервисы портала Карты жителя Самарской области https://card.samregion.ru
и другие веб-сервисы инфраструктуры электронного правительства Самарской области.