С 20 до 27 января будет ограничено движение транспорта по ул. Мичурина на пересечении с ул. Челюскинцев.
По участку улицы Мичурина в Самаре ограничат движение транспорта
С 12 по 19 января в Самарской области произошло 79 техногенных пожаров. Погибли 5 человек, спасены – 3 человека.
За прошедшую неделю в регионе произошло 79 техногенных пожаров
Это новое направление федерального проекта «Производительность труда». Уже готовы 15 типовых решений и более 100 лучших практик для соцсферы.
В 2026 году в губернии стартует внедрение бережливых технологий в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта
17 и 18 января на лыжной баще СШ «Чайка» проходили чемпионат Самарской области и областные соревнования по спортивному туризму.
Определились чемпионы региона по спортивному туризму на лыжных дистанциях
На месте захоронения лидера группы «Кино» Виктора Цоя вечером 18 января было обнаружено тело 47-летней женщины.
Преданная поклонница Цоя умерла на могиле рок-музыканта
22 января в Самарском бизнес-инкубаторесостоится кон сультация по теме заключения социального контракта на предпринимательскую деятельность, а также условий оформления и подготовки бизнес-плана.
В Самарский бизнес-инкубатор приглашают на консультацию по соцконтракту на предпринимательскую деятельность
В 2026 году 24 социально ориентированных НКО из Самары стали победителями первого конкурса Фонда президентских грантов.
Более 80 миллионов рублей из Фонда президентских грантов привлекли НКО из Самары
В 2026 году в регионе проведут работы по определению кадастровой стоимости
В 2026 году в регионе проведут работы по определению кадастровой стоимости
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
«Выбор сильных» в действии: в Самаре определили сильнейших бойцов панкратиона в память о Герое России

201
Более 370 спортсменов сразились на областном чемпионате, посвящённом легендарному разведчику и Герою России Виталию Шаповалову.

В минувшие выходные Самара стала ареной для настоящих современных гладиаторов. При поддержке активистов партпроекта «Единой России» «Выбор сильных» прошел Чемпионат и первенство Самарской области по панкратиону — суровому виду спорта, где разрешены и борцовские, и ударные техники. Турнир  посвящён памяти Героя России Виталия Шаповалова — легендарного разведчика-снайпера с позывным «Дед».

На борцовском ковре сошлись 370 спортсменов со всего региона, чтобы определить сильнейших. Этот турнир — ключевой отбор для формирования сборной области, которая будет представлять самарский регион на первенстве и чемпионате Приволжского федерального округа.

Панкратион, возрождающий традиции античных Олимпиад,  набирает популярность: в области им занимаются уже более 1000 человек, включая и мужчин, и женщин. Безопасность обеспечивает специальная защитная экипировка.

В 2025 году соревнования получили особый, патриотический смысл. Они посвящены Виталию Шаповалову — офицеру, отдавшему службе более 30 лет, ветерану боевых действий в Чечне и Сирии, воспитавшему целое поколение снайперов и с первого дня вставшему на защиту Родины в ходе СВО.

«Для молодых ребят такие люди являются примером патриотизма и любви к Родине. Проведение спортивных соревнований  в память о героях — это лучший урок мужества и долга. Наша задача - воспитывать не паркетных спортсменов, а защитников Родины», — отметил координатор проекта «Выбор сильных» партии «Единая Россия» в Самарской области, депутат регионального парламента Александр Живайкин.

Развитие панкратиона в регионе курирует помощник губернатора, ветеран СВО, вице-президент областной Федерации спортивной борьбы, а по совместительству — действующий командир разведгруппы спецназначения в зоне СВО и член общественного совета партпроекта «Выбор сильных» Рамис Терегулов. Спортивные титулы Терегулова говорят сами за себя: мастер спорта международного класса, чемпион России, Европы и мира по панкратиону. Его жизнь — готовый сценарий для «Выбора сильных»: высшие спортивные достижения и добровольный выбор служения Отечеству на передовой.

«Значимость подобных соревнований для развития спорта и патриотического воспитания трудно переоценить», — подчеркнул, на открытии турнира первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

Напомним, что мероприятие было организовано Федерацией спортивной борьбы Самарской области и Министерством спорта региона при поддержке активистов партпроекта «Выбор сильных». Это событие наглядно показывает, как проект работает на всех уровнях: от воспитания характера у детей в секциях — до организации крупных стартов и чествования настоящих героев, чьи имена становятся ориентирами для новых поколений, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Патриотическая акция «Сдай макулатуру — помоги участнику СВО», стартовавшая по инициативе местного отделения партии «Единая Россия» и Дома молодёжных организаций, превратилась в по-настоящему общенародное движение. 
12 января 2026, 16:38
«Каждый килограмм — это вклад в нашу общую Победу»: народная акция по сбору макулатуры в Большечерниговском районе набирает обороты
Патриотическая акция «Сдай макулатуру — помоги участнику СВО», стартовавшая по инициативе местного отделения партии «Единая Россия» и Дома... Политика
843
История самарского офицера Рема Худика — наглядный пример того, как партпроект «Выбор сильных» воспитывает характер в спортивном зале и поддерживает его на поле боя. 
08 января 2026, 10:06
«Борец» на передовой: как спортивная закалка и поддержка земляков помогают громить врага 
История самарского офицера Рема Худика — наглядный пример того, как партпроект «Выбор сильных» воспитывает характер в спортивном зале и поддерживает... Политика
1003
В Самаре праздничные поздравления на дом получили более ста фронтовиков -участников  Великой Отечественной войны.
07 января 2026, 10:34
«Вы - наши легенды!»: в Самарской области  поздравили с новогодними праздниками ветеранов Великой Отечественной войны
В Самаре праздничные поздравления на дом получили более ста фронтовиков -участников  Великой Отечественной войны. Политика
1361
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
19 января 2026  13:08
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
205
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
19 января 2026  12:00
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
215
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
19 января 2026  11:34
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
222
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
18 января 2026  23:39
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
381
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
18 января 2026  12:52
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
526
