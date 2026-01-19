Реестр должников по алиментам появился на Госуслугах

Узнать, есть ли у гражданина долги по алиментам на содержание детей или родителей и на какую сумму, а также в каком регионе ведется исполнительное производство, теперь можно на Госуслугах. На портале появился реестр злостных неплательщиков алиментов.

Сервис доступен всем пользователям Госуслуг — авторизация на портале и данные документов не требуются. Для проверки понадобится фамилия, имя и отчество гражданина, а также дата его рождения.

В реестр попадают только должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности или были объявлены в розыск за неуплату алиментов.

Сервис призван способствовать повышению мотивации должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, к исполнению своих обязанностей. Он поможет оценивать финансовую добросовестность гражданина, например, при заключении сделок, и может стать стимулом для погашения алиментной задолженности.

На начало 2026 года количество жителей Самарской области, включенных в реестр должников по алиментам, составило 5,9 тысяч человек.



