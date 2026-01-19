Я нашел ошибку
Более 370 спортсменов сразились на областном чемпионате, посвящённом легендарному разведчику и Герою России Виталию Шаповалову.
«Выбор сильных» в действии: в Самаре определили сильнейших бойцов панкратиона в память о Герое России
В Ставропольском районе столкнулись автобус и легковушка, пострадали мужчина и девочка
В новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие более 65 тысяч жителей Самарской области
Самарцы попросили обновить трамвайные пути на проспекте Кирова
В Самарской области государству вернули участок около реки Усы
Росрыболовство: черная икра стоит дорого во всем мире и дешевле не станет
Хворостянские пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров
Пожар на площади 200 кв.м произошел в сельском поселении Красноармейского района
Реестр должников по алиментам появился на Госуслугах

121
Узнать, есть ли у гражданина долги по алиментам на содержание детей или родителей и на какую сумму, а также в каком регионе ведется исполнительное производство, теперь можно на Госуслугах. На портале появился реестр злостных неплательщиков алиментов.
Сервис доступен всем пользователям Госуслуг — авторизация на портале и данные документов не требуются. Для проверки понадобится фамилия, имя и отчество гражданина, а также дата его рождения.

В реестр попадают только должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности или были объявлены в розыск за неуплату алиментов.
Сервис призван способствовать повышению мотивации должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, к исполнению своих обязанностей. Он поможет оценивать финансовую добросовестность гражданина, например, при заключении сделок, и может стать стимулом для погашения алиментной задолженности.

На начало 2026 года количество жителей Самарской области, включенных в реестр должников по алиментам, составило 5,9 тысяч человек.

 
 

Теги: Судебные приставы

