Пожар на площади 200 кв.м произошел в сельском поселении Красноармейского района

19 января в 3 часа 12 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в селе Колывань горит дом.



По прибытии было установлено, что горит дом на площади 200 квадратных метров.

Оперативно на тушение пожара поданы 3 ствола «Б», созданы два звена газодымозащитной службы.

В 5 часов 57 минут пожар был локализован, в 6 часов 21 минуту – объявлена ликвидация открытого горения, в 8 часов 5 минут зафиксирована ликвидация последствий пожара.

Всего на месте пожара работали 15 человек личного состава.

К счастью, пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"