Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 370 спортсменов сразились на областном чемпионате, посвящённом легендарному разведчику и Герою России Виталию Шаповалову.
«Выбор сильных» в действии: в Самаре определили сильнейших бойцов панкратиона в память о Герое России
В Ставропольском районе столкнулись автобус и легковушка, пострадали мужчина и девочка
В Ставропольском районе столкнулись автобус и легковушка, пострадали мужчина и девочка
В новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие более 65 тысяч жителей Самарской области
В новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие более 65 тысяч жителей Самарской области
Самарцы попросили обновить трамвайные пути на проспекте Кирова
Самарцы попросили обновить трамвайные пути на проспекте Кирова
В Самарской области государству вернули участок около реки Усы
В Самарской области государству вернули участок около реки Усы
Росрыболовство: черная икра стоит дорого во всем мире и дешевле не станет
Росрыболовство: черная икра стоит дорого во всем мире и дешевле не станет
Хворостянские пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров
Хворостянские пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров
Пожар на площади 200 кв.м произошел в сельском поселении Красноармейского района
Пожар на площади 200 кв.м произошел в сельском поселении Красноармейского района
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.83
-0.7
EUR 90.54
-1.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Пожар на площади 200 кв.м произошел в сельском поселении Красноармейского района

102
Пожар на площади 200 кв.м произошел в сельском поселении Красноармейского района

19 января в 3 часа 12 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в селе Колывань горит дом.

По прибытии было установлено, что горит дом на площади 200 квадратных метров.
Оперативно на тушение пожара поданы 3 ствола «Б», созданы два звена газодымозащитной службы.
В 5 часов 57 минут пожар был локализован, в 6 часов 21 минуту – объявлена ликвидация открытого горения, в 8 часов 5 минут зафиксирована ликвидация последствий пожара.
Всего на месте пожара работали 15 человек личного состава.
К счастью, пострадавших нет.
Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Хворостянские пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров
19 января 2026, 13:38
Хворостянские пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров
Поступило сообщение о пожаре в селе Романовка на улице Советской. По прибытии огнеборцы установили, что горят дом и надворные постройки Происшествия
98
В Самаре ночью горела церковь Трех Святителей
18 января 2026, 14:11
В Самаре ночью горела церковь Трех Святителей
Площадь пожара, как стало понятно из общения между сотрудниками МЧС, составила порядка десяти квадратных метров. Происшествия
617
В Самарской области тушили гараж на 100 кв. метрах
18 января 2026, 13:59
В Самарской области тушили гараж на 100 кв. метрах
На помощь отправились расчеты ПСО № 42 противопожарной службы региона. Всего 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Происшествия
450
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
19 января 2026  13:08
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
123
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
19 января 2026  12:00
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
155
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
19 января 2026  11:34
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
164
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
18 января 2026  23:39
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
363
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
18 января 2026  12:52
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
510
Весь список