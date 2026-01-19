Пресечена противоправная деятельность жителя Самарской области, сотрудничавшего со спецслужбами Украины

УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя Самарской области Алмазова, 1985 г.р., сотрудничавшего со спецслужбами Украины и причастного к совершению акций террористического характера.

Установлено, что Алмазов, разделяя идеологию проукраинского режима, предпринял попытки вступить в ряды воюющих на стороне Украины террористических организаций. В указанных целях он установил контакт с украинской спецслужбой. В июне 2024 года выполнил задание противника по дестабилизации общественно-политической обстановки, а также инициированию панических настроений среди населения путем нанесения в людных местах на территории Самарской области надписей антироссийской направленности.

Кроме того, Алмазов намеревался передать представителям украинской спецслужбы координаты местоположений нефтехранилищ для нанесения ударов по топливно-энергетической инфраструктуре РФ беспилотными летательными аппаратами.

В ноябре 2024 года Алмазов задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Решением Центрального окружного военного суда фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205.5

УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие

в деятельности такой организации» и ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания первых трех лет в тюрьме, остальной части наказания – в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.