В Ставропольском районе столкнулись автобус и легковушка, пострадали мужчина и девочка
В новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие более 65 тысяч жителей Самарской области
Самарцы попросили обновить трамвайные пути на проспекте Кирова
В Самарской области государству вернули участок около реки Усы
Росрыболовство: черная икра стоит дорого во всем мире и дешевле не станет
Хворостянские пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров
Пожар на площади 200 кв.м произошел в сельском поселении Красноармейского района
В Самару прибыли еще пять "Львят"
Пресечена противоправная деятельность жителя Самарской области, сотрудничавшего со спецслужбами Украины

УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя Самарской области Алмазова, 1985 г.р., сотрудничавшего со спецслужбами Украины и причастного к совершению акций террористического характера.

Установлено, что Алмазов, разделяя идеологию проукраинского режима, предпринял попытки вступить в ряды воюющих на стороне Украины террористических организаций. В указанных целях он установил контакт с украинской спецслужбой. В июне 2024 года выполнил задание противника по дестабилизации общественно-политической обстановки, а также инициированию панических настроений среди населения путем нанесения в людных местах на территории Самарской области надписей антироссийской направленности.

Кроме того, Алмазов намеревался передать представителям украинской спецслужбы координаты местоположений нефтехранилищ для нанесения ударов по топливно-энергетической инфраструктуре РФ беспилотными летательными аппаратами.

В ноябре 2024 года Алмазов задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Решением Центрального окружного военного суда фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205.5
УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие
в деятельности такой организации» и ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания первых трех лет в тюрьме, остальной части наказания  – в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

