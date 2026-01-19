Суд приступил к принудительному выселению Ларисы Долиной из квартиры в Москве

Судебные приставы начали процедуру принудительного выселения певицы Ларисы Долиной из ее бывшей квартиры в районе Хамовники в Москве. Об этом сообщил корреспондент программы "Вести. Дежурная часть" Антон Шестаков.

Отмечается, что приставы прибыли на адрес, чтобы передать ключи от апартаментов Полине Лурье, выигравшей судебный спор о праве собственности. На месте также присутствует адвокат Лурье для принятия ключей, пишет Смотрим.

"<…> Принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры началось. К дому в Хамовниках приехал автомобиль службы судебных приставов, которые поднялись в жилье", – заявил Антон Шестаков.

Ранее суд удовлетворил иск Лурье о признании права собственности на эту квартиру и постановил выселить из нее Долину. Сама певица на процедуру выселения не явилась.