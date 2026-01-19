В Самарском политехе разработали рецептуру хлеба из биоорганического зерна

Студенты высшей биотехнологической школы Самарского политеха Виктория Федорова, Алиса Скворцова, Анастасия Зинина, Елизавета Рящикова предложили использовать отечественное биоорганическое зерно для производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Руководитель проекта – кандидат технических наук Марианна Воронина.

Значительный спрос на здоровые и экологически чистые продукты питания стимулирует разработчиков к совершенствованию рецептур хлебобулочных изделий. Биозерно получают из различных зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень и т.д.), которые выращены без обработки растений пестицидами и химическими удобрениями. Оно пока не слишком активно внедрено в агропромышленное производство из-за малоизученности технических показателей и органолептических свойств продуктов его переработки.

Между тем политеховцы попробовали использовать цельное биозерно для выпечки и получили хороший результат. Основу биоорганического хлеба по «политеховски» составляет мука из российских сортов пшеницы и ржи. Он богат клетчаткой, витаминами группы В, антиоксидантами и микроэлементами.

«Наш проект – важный шаг к развитию инновационных технологий в производстве хлеба, - говорит один из разработчиков Виктория Фёдорова. - Это, в свою очередь, отвечает современным тенденциям здорового питания и устойчивого развития сельского хозяйства. Результаты нашего эксперимента могут стать основой для разработки новых рецептур и технологий, способствующих повышению конкурентоспособности хлебобулочных изделий на мировом и российском рынках. Мы создаём продукт, объединяющий в себе экологичность, безопасность и функциональность».

Студенты уже успешно провели лабораторные и дегустационные испытания первых образцов биоорганического хлеба. В планах подать заявку на патент.

Фото пресс-службы Самарского политеха.

