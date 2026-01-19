Я нашел ошибку
В Ставропольском районе столкнулись автобус и легковушка, пострадали мужчина и девочка
В Ставропольском районе столкнулись автобус и легковушка, пострадали мужчина и девочка
В новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие более 65 тысяч жителей Самарской области
В новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие более 65 тысяч жителей Самарской области
Самарцы попросили обновить трамвайные пути на проспекте Кирова
Самарцы попросили обновить трамвайные пути на проспекте Кирова
В Самарской области государству вернули участок около реки Усы
В Самарской области государству вернули участок около реки Усы
Росрыболовство: черная икра стоит дорого во всем мире и дешевле не станет
Росрыболовство: черная икра стоит дорого во всем мире и дешевле не станет
Хворостянские пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров
Хворостянские пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров
Пожар на площади 200 кв.м произошел в сельском поселении Красноармейского района
Пожар на площади 200 кв.м произошел в сельском поселении Красноармейского района
В Самару прибыли еще пять "Львят"
В Самару прибыли еще пять "Львят"
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В Сызрани ранее не судимая женщина украла кошелек и деньги с банковской карты соседки

146
В Сызрани ранее не судимая женщина украла кошелек и деньги с банковской карты соседки

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратилась местная жительница 1966 года рождения, которая обнаружила пропажу кошелька с документами, денежными средствами, банковской картой и списание с нее около 6 тысяч рублей за покупки, которые она не совершала.

В ходе опроса жительница Сызрани пояснила полицейским, что, придя домой после работы, она поставила мобильный телефон на зарядку и не слышала SMS-уведомлений банка о списании денежных средств с карты. Уже поздно вечером, прочитав сообщения, она обнаружила отсутствие кошелька и обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счету заявителя и установили, что картой расплачивались в магазинах, недалеко от места ее проживания. Оперативники опросили работников организаций, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах, которые зафиксировали приметы женщины, пользующейся чужой пластиковой картой.

Полицейские задержали ранее не судимую 60-летнюю местную жительницу, которая проживает в соседнем с заявителем доме.

Задержанная признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила оперуполномоченным, что нашла на улице кошелек с документами, денежными средствами и банковскими картами. Хотя на пенсионном удостоверении и страховом медицинском полисе указаны данные собственника, злоумышленница решила использовать найденное в личных целях и потратила наличные и деньги с карты на покупку продуктов и алкоголя. В дальнейшем, в присутствии понятых, женщина вернула владелице кошелек, скидочные карты и документы.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» подозреваемой предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.в ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», п.г ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство, расследованы и с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлены в суд для принятия решения по существу дела. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

