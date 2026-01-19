мощнейшие магнитные бури придут на Землю во вторник в полдень

Мощные магнитные бури ожидаются на Земле в середине дня во вторник, 20 января. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем официальном Telegram-канале.

Отмечается, что причина такого явления — вчерашняя вспышка на Солнце, данные о которой приводил коронограф CCOR-1. Сегодня информацию подтвердил основной мировой солнечный коронограф LASCO.

"Произошедшая вспышка X1.95 сопровождалась крупным выбросом плазмы, направленным точно на Землю. <…> Предварительное время прихода плазменного облака — полдень по московскому времени. Момент удара по Земле будет сопровождаться сильными геомагнитными возмущениями уровня до G4. Вероятность магнитных бурь высшего, 5-го уровня, составляет около 10%", — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в ночь на среду будут наблюдаться "исключительно сильные" полярные сияния. Предварительно, их признаки будут фиксироваться почти на всей территории России, пишет Смотрим.