Искусство Самары представлено на выставке "Культурная карта" в Петербурге

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Ставропольском районе столкнулись автобус и легковушка, пострадали мужчина и девочка
В Ставропольском районе столкнулись автобус и легковушка, пострадали мужчина и девочка
В новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие более 65 тысяч жителей Самарской области
В новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие более 65 тысяч жителей Самарской области
Самарцы попросили обновить трамвайные пути на проспекте Кирова
Самарцы попросили обновить трамвайные пути на проспекте Кирова
В Самарской области государству вернули участок около реки Усы
В Самарской области государству вернули участок около реки Усы
Росрыболовство: черная икра стоит дорого во всем мире и дешевле не станет
Росрыболовство: черная икра стоит дорого во всем мире и дешевле не станет
Хворостянские пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров
Хворостянские пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров
Пожар на площади 200 кв.м произошел в сельском поселении Красноармейского района
Пожар на площади 200 кв.м произошел в сельском поселении Красноармейского района
В Самару прибыли еще пять "Львят"
В Самару прибыли еще пять "Львят"
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.83
-0.7
EUR 90.54
-1.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Искусство Самары представлено на выставке "Культурная карта" в Петербурге

165
Искусство Самары представлено на выставке "Культурная карта" в Петербурге

В Санкт-Петербурге до 20 февраля проходит выставка «Культурная карта», которая объединила работы современных художников из всех российских городов-миллионников. Самара представлена арт-объектами серии «Парафиновые слитки» художника Алсу Коуки Амри.

Проект «Культурная карта» организован Библиотекой и арт-резиденцией  «ШКАФ», технологичным арт-пространством, и посвящен художественной географии современной России. Цель — создать визуальную и смысловую панораму современной художественной жизни этих городов, зафиксировать локальные контексты, выстроить связи между ними и показать многообразие культурных ландшафтов России. Первый этап — «Культурная карта. Миллионники» — собирает работы художников из городов-миллионников страны. В следующих этапах проекта организаторы обратятся к художественным практикам в малых городах, сельских территориях и других местах, стремясь к наиболее полной и живой карте культурных процессов современной России.

Выставка проходит на двух этажах арт-площадки. В экспозиции представлены ольфакторная инсталляция, живопись, графика, скульптура, керамика, текстиль и другие арт-объекты. Произведения 16 художников со всей страны связаны с контекстом, идентичностью, локальными характеристиками, историей и будущим представленных городов.

Во всероссийском отборе заявок (опен-колле) приняли участие 276 художников. Кураторы проекта пригласили по одному представителю из каждого города-миллионника. Из Самары кураторы выбрали работы из серии «Парафиновые слитки» художника Алсу Коуки Амри.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
19 января 2026  13:08
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
123
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
19 января 2026  12:00
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
155
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
19 января 2026  11:34
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
164
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
18 января 2026  23:39
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
363
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
18 января 2026  12:52
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
510
Весь список