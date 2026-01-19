Искусство Самары представлено на выставке "Культурная карта" в Петербурге

В Санкт-Петербурге до 20 февраля проходит выставка «Культурная карта», которая объединила работы современных художников из всех российских городов-миллионников. Самара представлена арт-объектами серии «Парафиновые слитки» художника Алсу Коуки Амри.

Проект «Культурная карта» организован Библиотекой и арт-резиденцией «ШКАФ», технологичным арт-пространством, и посвящен художественной географии современной России. Цель — создать визуальную и смысловую панораму современной художественной жизни этих городов, зафиксировать локальные контексты, выстроить связи между ними и показать многообразие культурных ландшафтов России. Первый этап — «Культурная карта. Миллионники» — собирает работы художников из городов-миллионников страны. В следующих этапах проекта организаторы обратятся к художественным практикам в малых городах, сельских территориях и других местах, стремясь к наиболее полной и живой карте культурных процессов современной России.

Выставка проходит на двух этажах арт-площадки. В экспозиции представлены ольфакторная инсталляция, живопись, графика, скульптура, керамика, текстиль и другие арт-объекты. Произведения 16 художников со всей страны связаны с контекстом, идентичностью, локальными характеристиками, историей и будущим представленных городов.

Во всероссийском отборе заявок (опен-колле) приняли участие 276 художников. Кураторы проекта пригласили по одному представителю из каждого города-миллионника. Из Самары кураторы выбрали работы из серии «Парафиновые слитки» художника Алсу Коуки Амри.