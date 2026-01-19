За прошлый год почти 800 иностранных граждан препровождены до границы из Самарской области

В 2025 году судебными приставами ГУФССП России по Самарской области препровождено до пункта пропуска через государственную границу 794 иностранца, нарушивших законодательство Российской Федерации.

Причиной отправки иностранных граждан обратно на родину стало нарушение законодательства Российской Федерации. В частности, отправились домой те иностранцы, которые по истечению 90 суток были обязаны покинуть страну, но самостоятельного этого не сделали, а продолжили находиться и работать на территории Самарской области незаконно. Вернуться домой им помогли судебные приставы.

С начала 2026 года на родину отправили уже 14 человек. Для них, также как для 794 иностранцев, покинувших Россию благодаря работе сотрудников ГУФССП России по Самарской области в прошлом году, на ближайшие пять лет въезд на территорию Российской Федерации будет закрыт.