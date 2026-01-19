Я нашел ошибку
Более 370 спортсменов сразились на областном чемпионате, посвящённом легендарному разведчику и Герою России Виталию Шаповалову.
«Выбор сильных» в действии: в Самаре определили сильнейших бойцов панкратиона в память о Герое России
В Ставропольском районе столкнулись автобус и легковушка, пострадали мужчина и девочка
В новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие более 65 тысяч жителей Самарской области
Самарцы попросили обновить трамвайные пути на проспекте Кирова
В Самарской области государству вернули участок около реки Усы
Росрыболовство: черная икра стоит дорого во всем мире и дешевле не станет
Хворостянские пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров
Пожар на площади 200 кв.м произошел в сельском поселении Красноармейского района
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
За прошлый год почти 800 иностранных граждан препровождены до границы из Самарской области

160
В 2025 году судебными приставами ГУФССП России по Самарской области препровождено до пункта пропуска через государственную границу 794 иностранца, нарушивших законодательство Российской Федерации.
Причиной отправки иностранных граждан обратно на родину стало нарушение законодательства Российской Федерации. В частности, отправились домой те иностранцы, которые по истечению 90 суток были обязаны покинуть страну, но самостоятельного этого не сделали, а продолжили находиться и работать на территории Самарской области незаконно. Вернуться домой им помогли судебные приставы.
С начала 2026 года на родину отправили уже 14 человек. Для них, также как для 794 иностранцев, покинувших Россию благодаря работе сотрудников ГУФССП России по Самарской области в прошлом году, на ближайшие пять лет въезд на территорию Российской Федерации будет закрыт.

Теги: Судебные приставы

Новости по теме
Реестр должников по алиментам появился на Госуслугах
19 января 2026, 12:56
Сервис доступен всем пользователям Госуслуг — авторизация на портале и данные документов не требуются. Общество
110
Самарец привлечен к уголовной ответственности за прикрепленное к заявлению порнографическое фото
15 января 2026, 13:30
Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы, условно. С испытательным сроком на 1 год. Происшествия
466
Отбыв наказание в виде 1 года исправительных работ, алиментщица из Самарской области переосмыслила свою жизнь
14 января 2026, 11:48
Мать двоих детей из Самарской области вела асоциальный образ жизни. Злоупотребление спиртными напитками привело к тому, что детей передали на попечение... Происшествия
489
В центре внимания
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
19 января 2026  13:08
123
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
19 января 2026  12:00
155
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
19 января 2026  11:34
164
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
18 января 2026  23:39
363
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
18 января 2026  12:52
510
