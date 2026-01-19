Я нашел ошибку
Главные новости:
МВД: мошенники отправляют письма с запросом на обновление электронной почты
МВД: мошенники отправляют письма с запросом на обновление электронной почты
41% самарцев считают, что для достижения результатов в работе им не нужна ни критика, ни похвала
41% самарцев считают, что для достижения результатов в работе им не нужна ни критика, ни похвала
За сутки 18 января в Самаре вывезли 4 118 тонн снега
За сутки 18 января в Самаре вывезли 4 118 тонн снега
Работу детских садов в России могут продлить до 20.00
Работу детских садов в России могут продлить до 20.00
Российских туристов предупредили о суровых законах в Таиланде
Российских туристов предупредили о суровых законах в Таиланде
медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области составила 69,5 тыс. рублей
Медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области составила 69,5 тыс. рублей
С начала года банки ограничили доступ к миллионам карт и счетов россиян
С начала года банки ограничили доступ к миллионам карт и счетов россиян
На Солнце происходит мощная вспышка с высокой вероятностью воздействия на Землю
На Солнце происходит мощная вспышка с высокой вероятностью воздействия на Землю
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.83
-0.7
EUR 90.54
-1.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

С начала года банки ограничили доступ к миллионам карт и счетов россиян

73
С начала года банки ограничили доступ к миллионам карт и счетов россиян

В январе банки заблокировали около 2–3 млн карт и счетов россиян. По мнению экспертов, на которых ссылается «Коммерсант», это связано с новыми поправками к 161-ФЗ, расширившими список подозрительных операций.

Как объяснила эксперт АБ «Вертикаль» Татьяна Микони, массовые блокировки возникли из-за того, что новые критерии контроля начали применяться автоматическими системами защиты от мошенничества (антифрод).

«Публичные жалобы традиционно отражают лишь небольшую часть реальных случаев, поэтому совокупное число граждан, столкнувшихся с временными блокировками или ограничениями операций с начала года, может быть существенно выше», — рассказала бизнес-архитектор департамента «Банки и финансы» компании «Рексофт» Елена Голяева.

Напомним, что с 1 января 2026 года перечень признаков подозрительных операций вырос до 12 пунктов. В него, помимо переводов между гражданами, вошли покупки на торговых площадках, частые пополнения счетов и другие виды транзакций, ранее не отслеживаемые системами, пишет КП.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
18 января 2026  23:39
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
317
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
18 января 2026  12:52
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
486
Первые два трамвая «Львенок» из партии 2026 года прибыли в Самару
18 января 2026  10:48
Первые два трамвая «Львенок» из партии 2026 года прибыли в Самару
487
В Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске
17 января 2026  12:08
В Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске
665
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
16 января 2026  13:52
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
569
Весь список