С начала года банки ограничили доступ к миллионам карт и счетов россиян

В январе банки заблокировали около 2–3 млн карт и счетов россиян. По мнению экспертов, на которых ссылается «Коммерсант», это связано с новыми поправками к 161-ФЗ, расширившими список подозрительных операций.

Как объяснила эксперт АБ «Вертикаль» Татьяна Микони, массовые блокировки возникли из-за того, что новые критерии контроля начали применяться автоматическими системами защиты от мошенничества (антифрод).

«Публичные жалобы традиционно отражают лишь небольшую часть реальных случаев, поэтому совокупное число граждан, столкнувшихся с временными блокировками или ограничениями операций с начала года, может быть существенно выше», — рассказала бизнес-архитектор департамента «Банки и финансы» компании «Рексофт» Елена Голяева.

Напомним, что с 1 января 2026 года перечень признаков подозрительных операций вырос до 12 пунктов. В него, помимо переводов между гражданами, вошли покупки на торговых площадках, частые пополнения счетов и другие виды транзакций, ранее не отслеживаемые системами, пишет КП.