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Самарский врач: рекомендации, которые позволят предотвратить или вовремя обнаружить онкозаболевание
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Самарский врач: рекомендации, которые позволят предотвратить или вовремя обнаружить онкозаболевание

5 февраля 2025 16:05
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Сократите факторы риска до минимума и не пренебрегайте методами ранней диагностики.

Борьба с онкологическими заболеваниями - это одно из ключевых направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Проект предусматривает усиление профилактической работы для повышения эффективности раннего выявления онкологических заболеваний.

Заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева напомнила о профилактике онкозаболеваний:

 "Ежегодно специалисты отделения медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера проводят информационно-профилактические мероприятия для населения. В прошлом году было организовано 18 широкомасштабных акций, в которых приняли участие около 3000 человек. По итогам акции 114 жителей были направлены на дообследование.

Выбор образа жизни оказывает значительное влияние на вероятность развития онкологических заболеваний. Существуют несколько факторов риска, которые могут способствовать развитию опухолей, в том числе:

немодифицируемые: пол, возраст и наследственность
модифицируемые: употребление никотина и спиртных напитков, чрезмерное ультрафиолетовое излучение, низкая физическая активность и др.

Для поддержания здоровья необходимо:
Отказаться от табака. Даже пассивное курение может повысить риск развития заболевания.
Не злоупотреблять спиртными напитками.
Помните, безопасной дозы алкоголя не существует.
Поддерживать физическую активность. Рекомендованные физические нагрузки— не менее 30 минут 5 дней в неделю.
Правильно и сбалансированно питаться. Употребление здоровой пищи может снизить риск развития заболевания. Основу вашего рациона должны составлять продукты с высоким содержанием растительных волокон, грубой клетчатки: фрукты, овощи, хлеб из муки грубого помола, отрубей. Ограничить употребление красного мяса, особенно жареного и копченого, отдать предпочтения блюдам из рыбы и белого мяса.
В тёплое время года избегать полуденного солнца и использовать солнцезащитный крем. Ультрафиолетовые лучи способны оказывать разрушительное воздействие на кожу.
Своевременно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры. Регулярное проведение самообследования увеличивает шансы обнаружить заболевание на ранней стадии.

Сократите факторы риска до минимума и не пренебрегайте методами ранней диагностики. Здоровый образ жизни, ежегодные профилактические осмотры и диспансеризация – простая и доступная формула снижения вероятности развития онкологических заболеваний."

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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