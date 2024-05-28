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Самарский врач-пульмонолог: «Одной из основных причин развития ХОБЛ является курение»

28 мая 2024 15:45
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ХОБЛ(хроническая обструктивная болезнь легких) – это хроническое заболевание, характеризующееся прогрессирующим ограничением воздушного потока.

Приверженность к «вредным привычкам» и отсутствие правильной физической нагрузки медленно и незаметно накладывают свой отпечаток на организм человека, особенно на дыхательную систему.

 О факторах развития хронической обструктивной болезни легких рассказывает главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Самарской области по г. Самаре, заместитель главного врача по медицинской части Самарской городской больницы №4 Людмила Поваляева:

«ХОБЛ(хроническая обструктивная болезнь легких) – это хроническое заболевание, характеризующееся прогрессирующим ограничением воздушного потока. Оно проявляется респираторной симптоматикой в виде одышки, кашля, повышенной продукции мокроты, которая трудно отходит.

Одной из основных причин развития ХОБЛ является курение. Обычно ХОБЛ проявляется во взрослом возрасте, чаще у мужчин после 40 лет и у людей с длительным стажем курения.

Основные симптомы ХОБЛ:

одышка при минимальной нагрузке или в покое
общая слабость
кашель с желто-зеленой мокротой
тахикардия
отсутствие видимого эффекта от короткодействующих бронхолитиков
возможно повышение температуры тела
ортопноэ

При наличии подобных симптомов необходимо обратиться к специалисту.

Момент начала клинических проявлений ХОБЛ является отправной точкой в длительном и трудоемком процессе диагностики и лечения бронхо-легочных заболеваний. При несвоевременном обращении за медицинской помощью и несоблюдении рекомендаций врача может привести к значительному снижению качества и продолжительности жизни.

Для диагностики ХОБЛ врачи проводят спирографию, клинический анализ крови и мокроты, рентгенографию и КТ органов грудной клетки.
В случае подтверждения заболевания пациенту необходимо бросить пагубную привычку и придерживаться всех рекомендаций лечащего врача.

После полного прекращения курения эпителий бронхов начинает восстанавливаться лишь спустя год, весь процесс регенерации может занимать десятилетия. Всем важно помнить, что ресурсы человеческого тела не безграничны, но собственную выносливость можно повысить регулярными физическими упражнениями и соблюдением правил ЗОЖ".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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ХОБЛ(хроническая обструктивная болезнь легких) – это хроническое заболевание, характеризующееся прогрессирующим ограничением воздушного потока.
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