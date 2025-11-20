Самарский врач-пульмонолог: "Курение — главный фактор риска хронической обструктивной болезни легких"

116

Главный внештатный специалист по пульмонологии министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, врач-пульмонолог Юлия Богданова:



"Курение чаще всего становится причиной развития хронической обструктивной болезни лёгких.



В табачном дыму содержатся тысячи вредных веществ, которые постепенно разрушают дыхательную систему. Возникает воспаление бронхов, нарушается естественное очищение лёгких от слизи, повреждается лёгочная ткань, что в итоге приводит к эмфиземе — разрушению и перерастяжению лёгочных пузырьков. Дыхательные пути становятся более узкими, из-за чего человеку становится трудно дышать.



Несколько признаков хронической обструктивной болезни лёгких:

- одышка

- стойкий утренний кашель при привычной нагрузке, хрипы или свисты при вдохе и выдохе

- увеличивается количество мокроты.



Если такие симптомы стали появляться чаще, важно своевременно обратиться к врачу.



Для уточнения диагноза врач назначает комплекс обследований: спирометрию, позволяющую оценить работу лёгких, рентгенографию или компьютерную томографию грудной клетки, лабораторные анализы, а также тест с физической нагрузкой, который показывает, как её переносит организм.



Самым эффективным способом исключить или замедлить развитие болезни является отказ от курения. Отказаться от вредной привычки помогут в Центрах здоровья, которые есть в каждой поликлинике. Врач поможет подобрать методы, которые облегчат этот процесс. Через год или два лёгкие начинают работать заметно лучше, обострения случаются реже, медикаменты дают более выраженный эффект, а прогноз для жизни становится значительно благоприятнее.



Поддерживать здоровье также помогают:

- профилактика простудных заболеваний

- регулярные прогулки

- дыхательная гимнастика

- вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции.



Помните: хроническая обструктивная болезнь лёгких — необратимое заболевание, однако его течение можно контролировать. Курение остаётся главным фактором, разрушающим лёгкие. Чем раньше человек избавится от вредной привычки и обратится за медицинской помощью, тем больше у него шансов сохранить здоровье".

Фото: минздрав СО