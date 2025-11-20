Я нашел ошибку
Самым эффективным способом исключить или замедлить развитие болезни является отказ от курения.
Самарский врач-пульмонолог: "Курение — главный фактор риска хронической обструктивной болезни легких"
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
Благодаря акции дети в возрасте от трех до 17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание.
В Национальном центре «Россия» в Москве Дед Мороз объявил о старте акции «Елка желаний»
На сцене Драматического театра им. А.Н. Толстого состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею.
Сызранский медико-гуманитарный колледж отмечает 95-летие
5,5 тыс. из них передали в зону специальной военной операции.
Более 33 000 автомобилей конфисковали у водителей за повторное управление транспортом в состоянии опьянения
Молодые люди после словесного конфликта из-за девушки затолкали мужчину в багажник автомобиля и вывезли в лес.
В Жигулёвске задержаны два молодых человека, подозреваемых в похищении мужчины и вымогательстве
Рекомендации московских коллег будут учтены в дальнейшей работе по развитию транспортной системы региона.
Делегация минтранса СО изучила особенности организации пассажирских перевозок в Москве
В виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Экс-министр транспорта Иван Пивкин получил вместо штрафа реальный срок 
Самарский врач-пульмонолог: "Курение — главный фактор риска хронической обструктивной болезни легких"

20 ноября 2025 21:51
Самым эффективным способом исключить или замедлить развитие болезни является отказ от курения.

Главный внештатный специалист по пульмонологии министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, врач-пульмонолог Юлия Богданова:

 "Курение чаще всего становится причиной развития хронической обструктивной болезни лёгких.

 В табачном дыму содержатся тысячи вредных веществ, которые постепенно разрушают дыхательную систему. Возникает воспаление бронхов, нарушается естественное очищение лёгких от слизи, повреждается лёгочная ткань, что в итоге приводит к эмфиземе — разрушению и перерастяжению лёгочных пузырьков. Дыхательные пути становятся более узкими, из-за чего человеку становится трудно дышать.

Несколько признаков хронической обструктивной болезни лёгких:
 - одышка
 - стойкий утренний кашель при привычной нагрузке, хрипы или свисты при вдохе и выдохе
 - увеличивается количество мокроты.

Если такие симптомы стали появляться чаще, важно своевременно обратиться к врачу.

Для уточнения диагноза врач назначает комплекс обследований: спирометрию, позволяющую оценить работу лёгких, рентгенографию или компьютерную томографию грудной клетки, лабораторные анализы, а также тест с физической нагрузкой, который показывает, как её переносит организм.

Самым эффективным способом исключить или замедлить развитие болезни является отказ от курения. Отказаться от вредной привычки помогут в Центрах здоровья, которые есть в каждой поликлинике. Врач поможет подобрать методы, которые облегчат этот процесс. Через год или два лёгкие начинают работать заметно лучше, обострения случаются реже, медикаменты дают более выраженный эффект, а прогноз для жизни становится значительно благоприятнее.

Поддерживать здоровье также помогают:
 - профилактика простудных заболеваний
 - регулярные прогулки
 - дыхательная гимнастика
 - вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции.

Помните: хроническая обструктивная болезнь лёгких — необратимое заболевание, однако его течение можно контролировать. Курение остаётся главным фактором, разрушающим лёгкие. Чем раньше человек избавится от вредной привычки и обратится за медицинской помощью, тем больше у него шансов сохранить здоровье".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

