Самарский врач-пульмонолог: "Курение — главный фактор риска хронической обструктивной болезни легких"

Главный внештатный специалист по пульмонологии министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, врач-пульмонолог Юлия Богданова:
"Курение чаще всего становится причиной развития хронической обструктивной болезни лёгких.
В табачном дыму содержатся тысячи вредных веществ, которые постепенно разрушают дыхательную систему. Возникает воспаление бронхов, нарушается естественное очищение лёгких от слизи, повреждается лёгочная ткань, что в итоге приводит к эмфиземе — разрушению и перерастяжению лёгочных пузырьков. Дыхательные пути становятся более узкими, из-за чего человеку становится трудно дышать.
Несколько признаков хронической обструктивной болезни лёгких:
- одышка
- стойкий утренний кашель при привычной нагрузке, хрипы или свисты при вдохе и выдохе
- увеличивается количество мокроты.
Если такие симптомы стали появляться чаще, важно своевременно обратиться к врачу.
Для уточнения диагноза врач назначает комплекс обследований: спирометрию, позволяющую оценить работу лёгких, рентгенографию или компьютерную томографию грудной клетки, лабораторные анализы, а также тест с физической нагрузкой, который показывает, как её переносит организм.
Самым эффективным способом исключить или замедлить развитие болезни является отказ от курения. Отказаться от вредной привычки помогут в Центрах здоровья, которые есть в каждой поликлинике. Врач поможет подобрать методы, которые облегчат этот процесс. Через год или два лёгкие начинают работать заметно лучше, обострения случаются реже, медикаменты дают более выраженный эффект, а прогноз для жизни становится значительно благоприятнее.
Поддерживать здоровье также помогают:
- профилактика простудных заболеваний
- регулярные прогулки
- дыхательная гимнастика
- вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции.
Помните: хроническая обструктивная болезнь лёгких — необратимое заболевание, однако его течение можно контролировать. Курение остаётся главным фактором, разрушающим лёгкие. Чем раньше человек избавится от вредной привычки и обратится за медицинской помощью, тем больше у него шансов сохранить здоровье".
