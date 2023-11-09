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Самарский врач-пульмонолог: какие существуют немедикаментозные методы лечения бронхиальной астмы

9 ноября 2023 14:25
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Лечебная физкультура для пациентов с бронхиальной астмой должна стать неотъемлемой частью повседневной жизни.

Что может вызвать бронхиальную астму? Как проявляется типичный приступ астмы? Какие существуют немедикаментозные методы лечения этого заболевания?

Рассказывает врач-пульмонолог Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой Татьяна Сушкова:

"Бронхиальная астма - это заболевание, которое характеризуется периодическим возникновением эпизодов нарушения проходимости бронхов, так называемой бронхиальной обструкции. В основе бронхообструкции лежит хроническое аллергическое воспаление слизистой бронхов. Оно формируется на фоне наследственно обусловленной склонности организма человека к аллергическим реакциям.

Пусковым механизмом в развитии бронхиальной астмы могут быть:
инфекция, прежде всего вирусная
воздействие аллергенов
 курение
стрессы и др.

Во время приступа бронхиальной астмы возникает сужение просвета бронхов за счет отека слизистой оболочки, мышечного спазма и усиленной продукции вязкой мокроты. В зависимости от интенсивности и распространенности этого процесса внешние проявления бронхообструкции могут быть различны.

В типичном случае приступ сопровождается шумным «свистящим» дыханием, одышкой с затрудненным выдохом, ощущением «нехватки воздуха» и сухим непродуктивным кашлем. Ребенку легче дышать в сидячем положении, он очень взволнован, его охватывает панический страх. Удушье может возникать как внезапно, так и постепенно, продолжительность его также варьируется от нескольких минут до часов. Купируется приступ с помощью определенных медикаментозных средств, при развитии тяжелого угрожающего жизни состояния требуются реанимационные мероприятия. В ряде случаев, при легком течении, приступ может пройти самостоятельно или после специальных дыхательных упражнений.

В детском возрасте обострения бронхиальной астмы часто протекают по типу бронхитов. Ребенка беспокоит приступообразный кашель. В отличие от банального ОРЗ заболевание не всегда сопровождается повышением температуры, «красным горлом» и насморком, плохо поддается обычному лечению и имеет затяжной характер.

Между приступами или обострениями у больного могут полностью отсутствовать какие-либо симптомы, а могут отмечаться отдельные эпизоды кашля ночью или после физической нагрузки, на резкие запахи и холодный воздух.

Ни в коем случае не занимайтесь самолечением, обязательно обратитесь к специалисту для подбора индивидуальной схемы лечения.

Юным пациентам с диагнозом "бронхиальная астма" врач-пульмонолог разрабатывает индивидуальную программу медикаментозного лечения, в состав которой входит:
 противовоспалительная терапия - глюкокортикоидные гормоны и антилейкотриеновые препараты.
 средства неотложной помощи - «бронхолитики»

Большинство современных препаратов для лечения астмы разработаны специально для ингаляционного применения. Они оказывают свое воздействие непосредственно на органы дыхания, повышая эффективность лечения.

Существуют и немедикаментозные методы лечения астмы, направленные на устранение негативного влияния факторов окружающей среды и тренировку организма. К ним относятся:

исключение контакта пациента с аллергеном, вызывающим приступ астмы, соблюдение так называемого элиминационного режима

дыхательная гимнастика, пение, дыхательные тренажеры с использованием игровых моментов.В результате специальных упражнений дыхательная мускулатура приобретает достаточную силу и выносливость, нормализуется кровообращение

 лечебная физкультура для пациентов с бронхиальной астмой должна стать неотъемлемой частью повседневной жизни.

Немедикаментозные методы не заменяют основного лечения бронхиальной астмы, они его хорошо дополняют и усиливают. Позволяют уменьшить объем и длительность применения лекарственных препаратов".

 

Фото:   freepik.com

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Здравоохранение
Лечебная физкультура для пациентов с бронхиальной астмой должна стать неотъемлемой частью повседневной жизни.
9 ноября 2023  14:25
Самарский врач-пульмонолог: какие существуют немедикаментозные методы лечения бронхиальной астмы
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