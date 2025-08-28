Самарский врач-психиатр-нарколог: как активные виды спорта влияют на психическое здоровье

110

Об этом рассказал главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы, врач-психиатр-нарколог Сергей Царев:



"Активные виды спорта обеспечивают положительное влияние на мозг и психическое здоровье, поскольку:



Регулярные физические упражнения оказывают позитивное влияние на когнитивные процессы - память и внимание. Улучшается кровообращение и головной мозг лучше обеспечивается кислородом и необходимыми питательными веществами. Это способствует активности нейронов головного мозга и более эффективному их взаимодействию.



Физические упражнения стимулируют выделение различных нейромедиаторов, таких как дофамин и серотонин, которые играют важную роль в регуляции настроения, мотивации и когнитивных процессов. Спортивные нагрузки также способствуют синтезу особого белка, который играет важную роль здоровье самих нейронов, их росте, развитии и выживании нервных клеток, а также способствует образованию новых связей между ними.



Активные виды спорта влияют на снижение уровня кортизола и повышение эндорфинов, которые помогают улучшать настроение и общее самочувствие. Это особенно полезно для людей, страдающих от тревожных расстройств и депрессии.

Командные виды спорта содействуют формированию социальных связей и чувству принадлежности к определенной группе. Поддержка со стороны единомышленников может иметь значительное влияние на эмоциональное состояние.



Помните: регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия".

Фото: pxhere.com