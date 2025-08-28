Я нашел ошибку
Главные новости:
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия.
Самарский врач-психиатр-нарколог: как активные виды спорта влияют на психическое здоровье
️За его плечами значительный боевой опыт и помощь в особых условиях. 28 августа - День военного врача.
Врач-рентгенолог Кинельской больницы 2,5 года спасал бойцов на СВО
Тема форума – «Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства».
Самарская область принимает участие в XII Международном форуме технологического развития «Технопром-2025»
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 сентября 2025 года.
В Самарской области стартовал студенческий конкурс «Студент года 2025»
Для проверки агрознаний в Самарской области уже зарегистрировано 126 офлайн-площадок в самых разных уголках губернии.
Самарская область готовится написать первый Всероссийский агродиктант
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
В ходе акции активным представителям общественности вручают памятные знаки Губернатора Самарской области и благодарственные письма главы города.
«Самарская область – наш дом»: акция же объединила более 2,5 тысяч человек в Самаре
Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за фиктивное установление инвалидности.
В Самаре бывший руководитель бюро медико-социальной экспертизы осужден за получение взяток
Самарский врач-психиатр-нарколог: как активные виды спорта влияют на психическое здоровье

28 августа 2025 18:33
110
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия.

Об этом рассказал главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы, врач-психиатр-нарколог Сергей Царев:

 "Активные виды спорта обеспечивают положительное влияние на мозг и психическое здоровье, поскольку:

Регулярные физические упражнения оказывают позитивное влияние на когнитивные процессы - память и внимание. Улучшается кровообращение и головной мозг лучше обеспечивается кислородом и необходимыми питательными веществами. Это способствует активности нейронов головного мозга и более эффективному их взаимодействию.

Физические упражнения стимулируют выделение различных нейромедиаторов, таких как дофамин и серотонин, которые играют важную роль в регуляции настроения, мотивации и когнитивных процессов. Спортивные нагрузки также способствуют синтезу особого белка, который играет важную роль здоровье самих нейронов, их росте, развитии и выживании нервных клеток, а также способствует образованию новых связей между ними.

Активные виды спорта влияют на снижение уровня кортизола и повышение эндорфинов, которые помогают улучшать настроение и общее самочувствие. Это особенно полезно для людей, страдающих от тревожных расстройств и депрессии.

Командные виды спорта содействуют формированию социальных связей и чувству принадлежности к определенной группе. Поддержка со стороны единомышленников может иметь значительное влияние на эмоциональное состояние.

Помните: регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия".

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина Самара

️За его плечами значительный боевой опыт и помощь в особых условиях. 28 августа - День военного врача.
28 августа 2025, 18:16
Врач-рентгенолог Кинельской больницы 2,5 года спасал бойцов на СВО
️За его плечами значительный боевой опыт и помощь в особых условиях. 28 августа - День военного врача. Общество
23
Кроме того, до конца 2025 года будет возведено здание диагностического отделения с использованием быстровозводимых модульных конструкций площадью 700 кв.м.
27 августа 2025, 19:55
Более 1000 исследований провели пациентам Самарской поликлиники №14 на новом оборудовании
Кроме того, до конца 2025 года будет возведено здание диагностического отделения с использованием быстровозводимых модульных конструкций площадью 700 кв.м. Здравоохранение
527
Гиподинамия бьет не только по телу, но и по разуму.
27 августа 2025, 15:23
 Эксперт: "Сидячий образ жизни — это прямой путь к системной деградации организма"
Гиподинамия бьет не только по телу, но и по разуму. Здравоохранение
494
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия.
28 августа 2025  18:33
Самарский врач-психиатр-нарколог: как активные виды спорта влияют на психическое здоровье
110
Андрей Орлов совместно с главными врачами больниц проконтролировали качество ремонтных работ в ФАПе поселка Привольный Безенчукского района, консультативно-диагностический корпус Приволжской ЦРБ, а также посетили обновленное поликлиническое подразделение
28 августа 2025  14:22
Благодаря нацпроекту в сельских районах региона обновляются медучреждения
184
Более 1000 исследований провели пациентам Самарской поликлиники №14 на новом оборудовании
28 августа 2025  13:21
Более 1000 исследований провели пациентам Самарской поликлиники №14 на новом оборудовании
200
Кроме того, до конца 2025 года будет возведено здание диагностического отделения с использованием быстровозводимых модульных конструкций площадью 700 кв.м.
27 августа 2025  19:55
Более 1000 исследований провели пациентам Самарской поликлиники №14 на новом оборудовании
532
Гиподинамия бьет не только по телу, но и по разуму.
27 августа 2025  15:23
 Эксперт: "Сидячий образ жизни — это прямой путь к системной деградации организма"
496
Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений.
27 августа 2025  14:24
В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп
443
В Клиниках СамГМУ пациентке удлинили руку на 13 сантиметров
27 августа 2025  11:31
В Клиниках СамГМУ пациентке удлинили руку на 13 сантиметров
423
Физические упражнения укрепляют иммунную систему, являющуюся естественным барьером на пути развития любых заболеваний.
26 августа 2025  18:52
Врач областного онкодиспансера: регулярная физическая активность – это инвестиция в здоровье и долголетие
744
В ходе ремонта выполнены внутренние отделочные работы, заменены системы электроснабжения, водоснабжения и канализации, в режимных кабинетах установлены кондиционеры.
26 августа 2025  16:37
В детском поликлиническом отделении Самарской больницы №10 завершён капитальный ремонт
555
Плавание развивает все группы мышц с минимальной травматизацией.
26 августа 2025  14:17
 Главный детский травматолог-ортопед региона: «Один из самых полезных для здоровья видов спорта — плавание»
585
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15095
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
28 августа 2025  17:24
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
160
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
1024
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:44
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
511
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:32
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
277
Самарская область подверглась атаке беспилотников
28 августа 2025  09:27
Самарская область подверглась атаке беспилотников
735
