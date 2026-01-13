Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2025 году выполнен ремонт региональных дорог, ведущих к 25 селам и поселкам
В Самара 14 января без осадков, температура воздуха ночью -6, -8°С, днем -6, -8°С.
14 января в регионе без осадков, местами поземок, до -10°С
В 2025 году администрация города Самары оказала финансовую поддержку 67 субъектам малого и среднего предпринимательства.
Малый и средний бизнес Самары получил финансовую поддержку в размере 25 миллионов рублей в 2025 году
В Приволжье порядка 200 жителей района прошли обследование на новом цифровом флюорографе
13 января в игре - хоккеисты 2013 и 2014 годов рождения, на льду - бескомпромиссный хоккей, овертаймы и серии буллитов.
Сегодня состоялся финал регионального этапа соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» среди сельских команд
СОУНБ приглашает на выставку работ самарских архитекторов Павла Старостина и Евгения Травкина
13 января с сохранением ночью и в первой половине дня 14 января местами по Самарской области ожидается усиление восточного ветра, порывы 15-18 м/с.
Сегодня в регионе ожидается усиление ветра  
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Самарский врач-психиатр: "Депрессия — это болезнь, а не слабость характера"

13 января зам. главного врача Самарской психиатрической больницы Никита Дорошенко рассказал подробнее о данном заболевании.

Во Всемирный день борьбы с депрессией заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы, врач-психиатр Никита Дорошенко рассказал подробнее о данном заболевании:

"Депрессия — это не просто «плохое настроение» или временная хандра, а серьёзное психическое расстройство, которое требует внимания и лечения.

Человек с депрессией может испытывать:

постоянную грусть, пустоту, ощущение безысходности
потерю интереса к тому, что раньше радовало
чувство вины, бесполезности, низкую самооценку
усталость даже после небольшого усилия
трудности с концентрацией, принятием решений
нарушения сна (бессонница или сонливость)
изменения аппетита (потеря или усиление).

Причины заболевания могут быть разными:

стресс (потеря близкого, развод, увольнение)
хронические болезни (диабет, болезни щитовидной железы и др.)
генетическая предрасположенность
сбой в работе нейромедиаторов (серотонина, дофамина, норадреналина — «гормонов радости»)
детские травмы (жестокое обращение, недостаток поддержки)
злоупотребление алкоголем или наркотиками.

Важно: депрессия — это болезнь, а не слабость характера. Нельзя «просто взять себя в руки».

Что делать?

Обратитесь к врачу-психиатру или психотерапевту. Только врач может поставить диагноз и подобрать лечение.

Медикаменты.Их назначает только врач, принимают длительно.

Психотерапия. Помогает разобраться в причинах, научиться справляться с негативными мыслями и эмоциями.

Образ жизни. Регулярный сон, умеренная физическая активность, здоровое питание — важные помощники в борьбе с депрессией.

Поддержка близких. Не стесняйтесь просить о помощи. Изоляция только усугубляет состояние".

13 января - Всемирный день борьбы с депрессией.

 

Фото:   минздрав СО

