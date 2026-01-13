Самарский врач-психиатр: "Депрессия — это болезнь, а не слабость характера"

Во Всемирный день борьбы с депрессией заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы, врач-психиатр Никита Дорошенко рассказал подробнее о данном заболевании:

"Депрессия — это не просто «плохое настроение» или временная хандра, а серьёзное психическое расстройство, которое требует внимания и лечения.

Человек с депрессией может испытывать:

постоянную грусть, пустоту, ощущение безысходности

потерю интереса к тому, что раньше радовало

чувство вины, бесполезности, низкую самооценку

усталость даже после небольшого усилия

трудности с концентрацией, принятием решений

нарушения сна (бессонница или сонливость)

изменения аппетита (потеря или усиление).

Причины заболевания могут быть разными:

стресс (потеря близкого, развод, увольнение)

хронические болезни (диабет, болезни щитовидной железы и др.)

генетическая предрасположенность

сбой в работе нейромедиаторов (серотонина, дофамина, норадреналина — «гормонов радости»)

детские травмы (жестокое обращение, недостаток поддержки)

злоупотребление алкоголем или наркотиками.

Важно: депрессия — это болезнь, а не слабость характера. Нельзя «просто взять себя в руки».

Что делать?

Обратитесь к врачу-психиатру или психотерапевту. Только врач может поставить диагноз и подобрать лечение.

Медикаменты.Их назначает только врач, принимают длительно.

Психотерапия. Помогает разобраться в причинах, научиться справляться с негативными мыслями и эмоциями.

Образ жизни. Регулярный сон, умеренная физическая активность, здоровое питание — важные помощники в борьбе с депрессией.

Поддержка близких. Не стесняйтесь просить о помощи. Изоляция только усугубляет состояние".

13 января - Всемирный день борьбы с депрессией.

Фото: минздрав СО