Самарский врач-психиатр: "Депрессия — это болезнь, а не слабость характера"

Во Всемирный день борьбы с депрессией заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы, врач-психиатр Никита Дорошенко рассказал подробнее о данном заболевании:
"Депрессия — это не просто «плохое настроение» или временная хандра, а серьёзное психическое расстройство, которое требует внимания и лечения.
Человек с депрессией может испытывать:
постоянную грусть, пустоту, ощущение безысходности
потерю интереса к тому, что раньше радовало
чувство вины, бесполезности, низкую самооценку
усталость даже после небольшого усилия
трудности с концентрацией, принятием решений
нарушения сна (бессонница или сонливость)
изменения аппетита (потеря или усиление).
Причины заболевания могут быть разными:
стресс (потеря близкого, развод, увольнение)
хронические болезни (диабет, болезни щитовидной железы и др.)
генетическая предрасположенность
сбой в работе нейромедиаторов (серотонина, дофамина, норадреналина — «гормонов радости»)
детские травмы (жестокое обращение, недостаток поддержки)
злоупотребление алкоголем или наркотиками.
Важно: депрессия — это болезнь, а не слабость характера. Нельзя «просто взять себя в руки».
Что делать?
Обратитесь к врачу-психиатру или психотерапевту. Только врач может поставить диагноз и подобрать лечение.
Медикаменты.Их назначает только врач, принимают длительно.
Психотерапия. Помогает разобраться в причинах, научиться справляться с негативными мыслями и эмоциями.
Образ жизни. Регулярный сон, умеренная физическая активность, здоровое питание — важные помощники в борьбе с депрессией.
Поддержка близких. Не стесняйтесь просить о помощи. Изоляция только усугубляет состояние".
13 января - Всемирный день борьбы с депрессией.
Фото: минздрав СО