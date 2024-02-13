Самарский врач-онколог рассказал о рисках развития рака желудка

405

К наиболее распространенным злокачественным опухолям органов пищеварения относятся рак желудка, толстой и прямой кишки, реже встречаются злокачественные новообразования поджелудочной железы, печени и тонкой кишки. О профилактике, симптомах и лечении рака желудка рассказывает заведующий онкологическим отделением (абдоминальная онкология) Самарского областного клинического онкологического диспансера №2 Алексей Козлов:



«Рак желудка - это злокачественное новообразование, которое развивается из эпителия желудка.



Мужчины заболевают раком желудка в 1,3 раза чаще женщин. Пик заболеваемости приходится на возраст 65 лет.



Факторы развития заболевания:

наследственность

инфицирование Helicobacter pylori занимает второе место среди факторов возникновения злокачественного новообразования желудка

вредные привычки – курение и употребление алкоголя

особенности питания –злоупотребление соленой, жареной, консервированной, маринованной, насыщенной пряностями пищей

дефицит поступления микроэлементов и витаминов.



К основным симптомам рака желудка относятся:

потеря аппетита и снижение веса

боли и дискомфорт в эпигастральной области

тошнота

рвота

выраженная общая слабость.



Основными направлениями лечения являются хирургическое и химиотерапевтическое. В случае выявления рака на ранней стадии может проводиться только хирургическое удаление опухоли. Процедура может включать удаление части (резекция желудка) или всего желудка (гастрэктомия). Химиотерапия может быть проведена до или после операции. Лечение рака желудка обычно является комбинированным и может включать комбинацию различных методов. Решение о наиболее подходящем методе лечения принимается врачом на основе индивидуальных особенностей каждого пациента.



С целью профилактики рака желудка рекомендуется диета с исключением термического и механического повреждения слизистой оболочки желудка:

следует отказаться от острой пищи или ограничить ее потребление. Она способствует раздражению слизистой оболочки пищевода и желудка, провоцирует хронические заболевания.

необходимо ограничить потребление солёных и копчёных блюд.

приготовленная на пару и варёная пища легче усваивается организмом

в жареной пище содержатся канцерогены, которые постепенно накапливаются в организме и могут вызывать онкологические заболевания.



Важно дополнять правильное питание физической активностью. Необходимо отказаться от курения и алкоголя, регулярно проходить диспансеризацию, своевременно лечить фоновые и предопухолевые заболевания.



Коррекция образа жизни полезна не только в профилактике рака желудка, но и также в профилактике и лечении множества других заболеваний".

Фото: минздрав СО