Самарский врач-офтальмолог рассказала, как не допустить снижение зрения у ребенка в новом учебном году

Главный детский внештатный офтальмолог министерства здравоохранения Самарской области, врач-офтальмолог детского консультативно-диагностического отделения Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского, д.м.н. Ольга Жукова:

«Близорукость — главная причина плохого зрения у детей. Мы получаем большую часть информации через электронные устройства. Наши глаза не адаптированы к таким нагрузкам, и количество случаев заболевания продолжает расти.

Скорость прогрессирования заболевания зависит от множества факторов, но основными из них являются наследственность и интенсивность зрительной нагрузки.

Для профилактики детской близорукости и сохранения хорошего зрения ребенка необходимо соблюдать простые рекомендации:

Правильно организуйте рабочее место школьника. Это должно быть светлое пространство, желательно у окна. В вечерние часы необходимо использовать настольную лампу с непрозрачным колпаком. Освещение должно падать с левой стороны, быть мягким и равномерным, а глаза ребенка при этом должны оставаться в тени.

Учебник или тетрадь должны быть расположены не менее чем в 30-35 см от глаз. Не разрешайте ребенку читать лежа, так как не соблюдается необходимое расстояние от глаз до книги. Кроме того, вредно читать в транспорте, текст в результате тряски находится на разном расстоянии, глазам приходится совершать множество установочных движений и напрягать глазные мышцы.

При выполнении домашних заданий рекомендуется через каждые 30 минут делать перерыв. Если ребёнок занимается физической активностью и проводит время на свежем воздухе, то риск прогрессирования близорукости снижается.

Обогатите рацион питания витаминами и позаботьтесь о здоровом сне ребенка.

Что еще поможет сохранить хорошее зрение школьника?

Гимнастика для глаз.

Пример упражнений, которые можно выполнять в любое свободное время:

Посмотрите сначала направо, затем налево. Повторите 3 – 5 раз.

Посмотрите вверх, затем вниз. Повторите 3 – 5 раз.

Выберите близкий и отдаленный объекты перед собой. Переводите взгляд с одного на другой.

Если вы заметили, что у ребенка появились признаки снижения зрения, необходимо обратиться к врачу-офтальмологу».

Фото: freepik.com