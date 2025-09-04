Я нашел ошибку
Главные новости:
Он будет курсировать 1 раз в 4 дня.
От Волги до Кавказа: новый регулярный поезд Самара – Кисловодск
Близорукость — главная причина плохого зрения у детей.
Самарский врач-офтальмолог рассказала, как не допустить снижение зрения у ребенка в новом учебном году
Информацией  об обращении участников ДТП за медпомощью полиция не располагает.
Два ДТП в  Красноярском районе: перевернулась машина, груженная овощами и там же столкнулись ВАЗ 2110 и большегруз
Особое внимание уделили ремонту теплосетей рядом с социальными учреждениями города.
В 2025 году в рамках инвестиционной и ремонтной программы ПАО «Т Плюс» планирует заменить более 60 км теплосетей
Также значительно выросло число новых пациентов, которых обследовали с помощью медицинских приборов, входящих в состав портативных телемедицинских кейсов.
В ФАПах губернии в 5 раз выросло количество измерений с помощью портативных телемедицинских кейсов
Житель Самары поступил в областную клиническую офтальмологическую больницу имени Т. И. Ерошевского с резким снижением зрения. 
Врачи больницы Ерошевского провели ряд операций и восстановили зрение пациенту с тяжелой патологией роговицы
На заседании комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции» обсудили модель целевых условий бизнеса
Кроме того, один из осужденных совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки.
В Самаре участники ОПГ признаны виновными в совершении нападений на местных жителей
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Самарский врач-офтальмолог рассказала, как не допустить снижение зрения у ребенка в новом учебном году

4 сентября 2025 21:21
79
Близорукость — главная причина плохого зрения у детей.

Главный детский внештатный офтальмолог министерства здравоохранения Самарской области, врач-офтальмолог детского консультативно-диагностического отделения Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского, д.м.н. Ольга Жукова:

«Близорукость — главная причина плохого зрения у детей. Мы получаем большую часть информации через электронные устройства. Наши глаза не адаптированы к таким нагрузкам, и количество случаев заболевания продолжает расти.

Скорость прогрессирования заболевания зависит от множества факторов, но основными из них являются наследственность и интенсивность зрительной нагрузки.

Для профилактики детской близорукости и сохранения хорошего зрения ребенка необходимо соблюдать простые рекомендации:

Правильно организуйте рабочее место школьника. Это должно быть светлое пространство, желательно у окна. В вечерние часы необходимо использовать настольную лампу с непрозрачным колпаком. Освещение должно падать с левой стороны, быть мягким и равномерным, а глаза ребенка при этом должны оставаться в тени.

Учебник или тетрадь должны быть расположены не менее чем в 30-35 см от глаз. Не разрешайте ребенку читать лежа, так как не соблюдается необходимое расстояние от глаз до книги. Кроме того, вредно читать в транспорте, текст в результате тряски находится на разном расстоянии, глазам приходится совершать множество установочных движений и напрягать глазные мышцы.

При выполнении домашних заданий рекомендуется через каждые 30 минут делать перерыв. Если ребёнок занимается физической активностью и проводит время на свежем воздухе, то риск прогрессирования близорукости снижается.

Обогатите рацион питания витаминами и позаботьтесь о здоровом сне ребенка.
Что еще поможет сохранить хорошее зрение школьника?

Гимнастика для глаз.
Пример упражнений, которые можно выполнять в любое свободное время:
Посмотрите сначала направо, затем налево. Повторите 3 – 5 раз.
Посмотрите вверх, затем вниз. Повторите 3 – 5 раз.
Выберите близкий и отдаленный объекты перед собой. Переводите взгляд с одного на другой.

Если вы заметили, что у ребенка появились признаки снижения зрения, необходимо обратиться к врачу-офтальмологу».

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

