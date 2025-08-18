Самарский врач напомнил о регулярных обследованиях для раннего выявления рака молочной железы

150

Главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, заведующий кафедрой онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, , д.м.н., профессор Олег Каганов:



"18 августа отмечается Всемирный день исследования рака молочной железы, который был учреждён в мае 2021 года. Дата выбрана неслучайно — 18 августа символизирует статистику: 1 из 8 женщин и около 1 из 833 мужчин столкнутся с диагнозом за свою жизнь.



Этот день подчёркивает важность научных достижений в диагностике и лечении рака молочной железы: от первых операций и радиотерапии до современных таргетных методов и персонализированной медицины. Борьба с заболеванием продолжается круглосуточно, а ключ к победе — в научных открытиях и инновационных подходах к лечению.



Самолечение при раке молочной железы — недопустимо. Важно регулярно проходить профилактические и диспансерные осмотры. Женщинам после 40 лет рекомендуется проходить маммографическое исследование 1 раз в 2 года, а в случае обнаружения изменений в молочной железе – ежегодно.



В Самарской области заболеваемость раком молочной железы у женщин стоит на 1 месте, при этом ежегодно выявляется около 2000 новых случаев.



При наличии любых тревожных симптомов и изменений в организме, необходимо незамедлительно обратиться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС.



Для тех пациентов, которые находятся в процессе лечения, подбор схем терапии возможен только квалифицированным врачом - онкологом на основе тщательного обследования.



Сотрудники нашей кафедры активно занимаются научной деятельностью в данном направлении совместно с ведущими федеральными центрами страны. Благодаря научным исследованиям, применению персонифицированного подхода в онкологии, продолжительность жизни наших пациенток значительно увеличилась".

Фото: минздрав СО