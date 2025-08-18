Я нашел ошибку
Подростки пришли на территорию школы, расположенной в селе Старый Аманак, где на спортивной площадке играли в футбол.
В Отрадном возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка при падении футбольных ворот
Всего пострадали 5 человек, они госпитализированы.
Сегодня в Алексеевском районе при лобовом столкновении двух автомобилей пострадали два ребенка
Для повышения рождаемости школьникам хотят сделать бесплатный проезд. И ввести бесплатные продленки.
Депутаты ГД разработали законопроект, по которому городской транспорт станет бесплатным для всех учеников
В Самаре завершается приемка школ к новому учебному году.
В Самаре разработают программу «Школьный двор»
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
К середине 2025 года в программе долгосрочных сбережений участвуют более 5 млн россиян, а объём накоплений превысил 365 млрд руб.
Интерес к господдержке по ПДС проявили россияне со средним уровнем дохода 
После богослужения священник совершил обряд окропления святой водой рабочих помещений Управления - акт духовной чистоты и защиты, традиционно совершаемый в православной практике для укрепления мира и порядка в местах служения.
В УФСИН СО прошёл молебен перед иконой преподобного Пимена Угрешского
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
Самарский врач напомнил о регулярных обследованиях для раннего выявления рака молочной железы

18 августа 2025 16:20
150
Самолечение при раке молочной железы — недопустимо.

Главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, заведующий кафедрой онкологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, , д.м.н., профессор Олег Каганов:

 "18 августа отмечается Всемирный день исследования рака молочной железы, который был учреждён в мае 2021 года. Дата выбрана неслучайно — 18 августа символизирует статистику: 1 из 8 женщин и около 1 из 833 мужчин столкнутся с диагнозом за свою жизнь.

Этот день подчёркивает важность научных достижений в диагностике и лечении рака молочной железы: от первых операций и радиотерапии до современных таргетных методов и персонализированной медицины. Борьба с заболеванием продолжается круглосуточно, а ключ к победе — в научных открытиях и инновационных подходах к лечению.

Самолечение при раке молочной железы — недопустимо. Важно регулярно проходить профилактические и диспансерные осмотры. Женщинам после 40 лет рекомендуется проходить маммографическое исследование 1 раз в 2 года, а в случае обнаружения изменений в молочной железе – ежегодно.

В Самарской области заболеваемость раком молочной железы у женщин стоит на 1 месте, при этом ежегодно выявляется около 2000 новых случаев.

При наличии любых тревожных симптомов и изменений в организме, необходимо незамедлительно обратиться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС.

Для тех пациентов, которые находятся в процессе лечения, подбор схем терапии возможен только квалифицированным врачом - онкологом на основе тщательного обследования.

Сотрудники нашей кафедры активно занимаются научной деятельностью в данном направлении совместно с ведущими федеральными центрами страны. Благодаря научным исследованиям, применению персонифицированного подхода в онкологии, продолжительность жизни наших пациенток значительно увеличилась".

 

Фото:   минздрав СО

