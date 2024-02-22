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Самарский врач-кардиолог: диспансеризация помогает контролировать состояние сердца и сосудов

22 февраля 2024 14:23
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Диспансеризация и профилактические осмотры помогают выявлять заболевания на ранних стадиях, когда они еще не вызывают явных симптомов.

Заведующая организационно-методическим отделом Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В.П. Полякова, врач-кардиолог Инна Скрипник:

"Диспансеризация и профосмотр включают ряд медицинских процедур и исследований, которые помогают выявить болезни системы кровообращения и оценить общее состояние сердца и сосудов.

В основе диспансеризации лежит комплексный подход, включающий:

Опрос (анкетирование), измерение роста, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела
 Определение сердечно-сосудистого риска
Измерение артериального давления для выявления гипертонии или гипотонии
Лабораторные исследования: забор крови для анализа уровня холестерина и глюкозы.
 Электрокардиография (ЭКГ): проводится запись электрической активности сердца, которая может помочь выявить аритмии, ишемию и другие сердечные проблемы.

При выявлении подозрений на наличие сердечно-сосудистых заболеваний в зависимости от симптомов и риска врач может назначить дополнительные исследования, такие как нагрузочные тесты, ЭХОКГ, исследование сосудов головы и шеи и др.

Регулярное прохождение диспансеризации позволяет контролировать состояние сердца и сосудов, а также своевременно начинать лечение при необходимости.

Всем следует проходить диспансеризацию регулярно, а особенно людям с факторами риска - наследственность, курение, сахарный диабет, высокий уровень холестерина и др.

Диспансеризация и профилактические осмотры помогают выявлять заболевания на ранних стадиях, когда они еще не вызывают явных симптомов. Своевременное лечение сердечно-сосудистых заболеваний уменьшает риск развития осложнений - инфаркта миокарда, инсульта или сердечной недостаточности.

Для поддержания здоровья сердца и сосудов также важно вести здоровый образ жизни:

- правильное питание
- регулярная физическая активность
- отказ от курения и злоупотребления алкоголем
- управление стрессом".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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