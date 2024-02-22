Самарский врач-кардиолог: диспансеризация помогает контролировать состояние сердца и сосудов

76

Заведующая организационно-методическим отделом Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В.П. Полякова, врач-кардиолог Инна Скрипник:



"Диспансеризация и профосмотр включают ряд медицинских процедур и исследований, которые помогают выявить болезни системы кровообращения и оценить общее состояние сердца и сосудов.



В основе диспансеризации лежит комплексный подход, включающий:

Опрос (анкетирование), измерение роста, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела

Определение сердечно-сосудистого риска

Измерение артериального давления для выявления гипертонии или гипотонии

Лабораторные исследования: забор крови для анализа уровня холестерина и глюкозы.

Электрокардиография (ЭКГ): проводится запись электрической активности сердца, которая может помочь выявить аритмии, ишемию и другие сердечные проблемы.



При выявлении подозрений на наличие сердечно-сосудистых заболеваний в зависимости от симптомов и риска врач может назначить дополнительные исследования, такие как нагрузочные тесты, ЭХОКГ, исследование сосудов головы и шеи и др.



Регулярное прохождение диспансеризации позволяет контролировать состояние сердца и сосудов, а также своевременно начинать лечение при необходимости.



Всем следует проходить диспансеризацию регулярно, а особенно людям с факторами риска - наследственность, курение, сахарный диабет, высокий уровень холестерина и др.



Диспансеризация и профилактические осмотры помогают выявлять заболевания на ранних стадиях, когда они еще не вызывают явных симптомов. Своевременное лечение сердечно-сосудистых заболеваний уменьшает риск развития осложнений - инфаркта миокарда, инсульта или сердечной недостаточности.



Для поддержания здоровья сердца и сосудов также важно вести здоровый образ жизни:

- правильное питание

- регулярная физическая активность

- отказ от курения и злоупотребления алкоголем

- управление стрессом".

Фото: минздрав СО