Самарский врач-кардиолог: диспансеризация помогает контролировать состояние сердца и сосудов

Заведующая организационно-методическим отделом Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В.П. Полякова, врач-кардиолог Инна Скрипник:
"Диспансеризация и профосмотр включают ряд медицинских процедур и исследований, которые помогают выявить болезни системы кровообращения и оценить общее состояние сердца и сосудов.
В основе диспансеризации лежит комплексный подход, включающий:
Опрос (анкетирование), измерение роста, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела
Определение сердечно-сосудистого риска
Измерение артериального давления для выявления гипертонии или гипотонии
Лабораторные исследования: забор крови для анализа уровня холестерина и глюкозы.
Электрокардиография (ЭКГ): проводится запись электрической активности сердца, которая может помочь выявить аритмии, ишемию и другие сердечные проблемы.
При выявлении подозрений на наличие сердечно-сосудистых заболеваний в зависимости от симптомов и риска врач может назначить дополнительные исследования, такие как нагрузочные тесты, ЭХОКГ, исследование сосудов головы и шеи и др.
Регулярное прохождение диспансеризации позволяет контролировать состояние сердца и сосудов, а также своевременно начинать лечение при необходимости.
Всем следует проходить диспансеризацию регулярно, а особенно людям с факторами риска - наследственность, курение, сахарный диабет, высокий уровень холестерина и др.
Диспансеризация и профилактические осмотры помогают выявлять заболевания на ранних стадиях, когда они еще не вызывают явных симптомов. Своевременное лечение сердечно-сосудистых заболеваний уменьшает риск развития осложнений - инфаркта миокарда, инсульта или сердечной недостаточности.
Для поддержания здоровья сердца и сосудов также важно вести здоровый образ жизни:
- правильное питание
- регулярная физическая активность
- отказ от курения и злоупотребления алкоголем
- управление стрессом".
Фото: минздрав СО