Самарский врач-кардиолог: 7 правил образа жизни для пациентов с хронической сердечной недостаточностью

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Главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, заведующий отделением-врач-кардиолог кардиологического отделения №23 Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова Мария Скуратова:



"Хроническая сердечная недостаточность(ХСН) - это стадия множества сердечно - сосудистых заболеваний:

артериальная гипертензия

ишемическая болезнь сердца

перенесенный инфаркт миокарда

кардиомиопатия

пороки сердца

воспалительные заболевания сердца.



Также сердечную недостаточность могут вызвать заболевания эндокринной системы: сахарный диабет и заболевания щитовидной железы, ожирение.



До 15% ХСН приходится на болезни органов дыхания - хроническая обструктивная болезнь легких.



При хронической сердечной недостаточности снижается кровообращение органов и тканей, и как следствие – нарушается кислородный обмен в тканях.



Симптомы заболевания:

одышка

снижение физической активности

утомляемость

отеки.



Какие правила важно соблюдать пациентам, чтобы не допустить осложений?

Прием лекарственных препаратов.

Современная медикаментозная терапия основывается на квадротерапии. Это 4 основных класса препаратов, которые позволяют улучшить качество жизни и продлить ее. Пациентам следует не пропускать прием назначенных препаратов.

Вакцинация.

Пациентам с ХСН по согласованию с лечащим врачом необходимо своевременно вакцинироваться от гриппа, коронавирусной и пневмококковой инфекций. Любая инфекция ухудшает прогноз заболевания.

Соблюдение диеты.

Пищу необходимо принимать небольшими порциями - 4-5 раз в день. Последний прием пищи - за 4-5 часов до сна.

Важно:

исключить жирную, жареную, острую, соленую и сладкую пищу

строго ограничить прием поваренной соли до 3-5 г в сутки и жидкости - до 1,5 л в сутки.

Самоконтроль.

Необходимо вести дневник водного баланса - ежедневный подсчет количества выпитой и выделенной жидкости. В норме 75% выпитой жидкости должно выделиться.

Контролировать вес. Прибавка в весе более 2 кг за неделю свидетельствует о задержке жидкости в организме.

Физическая активность.

При умеренных физических нагрузках улучшается эффективность проводимой терапии.

Отказ от вредных привычек.

Исключить употребление алкоголя даже в малых количествах. Курящим пациентам следует бросить курить.

Обучение.

Пройти обучение в школе «Жизнь с хронической сердечной недостаточностью». В ближайшее время такие школы будут открыты при поликлиниках".

Фото: минздрав СО