Самарский врач-кардиолог: 7 правил образа жизни для пациентов с хронической сердечной недостаточностью

Главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, заведующий отделением-врач-кардиолог кардиологического отделения №23 Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова Мария Скуратова:
"Хроническая сердечная недостаточность(ХСН) - это стадия множества сердечно - сосудистых заболеваний:
артериальная гипертензия
ишемическая болезнь сердца
перенесенный инфаркт миокарда
кардиомиопатия
пороки сердца
воспалительные заболевания сердца.
Также сердечную недостаточность могут вызвать заболевания эндокринной системы: сахарный диабет и заболевания щитовидной железы, ожирение.
До 15% ХСН приходится на болезни органов дыхания - хроническая обструктивная болезнь легких.
При хронической сердечной недостаточности снижается кровообращение органов и тканей, и как следствие – нарушается кислородный обмен в тканях.
Симптомы заболевания:
одышка
снижение физической активности
утомляемость
отеки.
Какие правила важно соблюдать пациентам, чтобы не допустить осложений?
Прием лекарственных препаратов.
Современная медикаментозная терапия основывается на квадротерапии. Это 4 основных класса препаратов, которые позволяют улучшить качество жизни и продлить ее. Пациентам следует не пропускать прием назначенных препаратов.
Вакцинация.
Пациентам с ХСН по согласованию с лечащим врачом необходимо своевременно вакцинироваться от гриппа, коронавирусной и пневмококковой инфекций. Любая инфекция ухудшает прогноз заболевания.
Соблюдение диеты.
Пищу необходимо принимать небольшими порциями - 4-5 раз в день. Последний прием пищи - за 4-5 часов до сна.
Важно:
исключить жирную, жареную, острую, соленую и сладкую пищу
строго ограничить прием поваренной соли до 3-5 г в сутки и жидкости - до 1,5 л в сутки.
Самоконтроль.
Необходимо вести дневник водного баланса - ежедневный подсчет количества выпитой и выделенной жидкости. В норме 75% выпитой жидкости должно выделиться.
Контролировать вес. Прибавка в весе более 2 кг за неделю свидетельствует о задержке жидкости в организме.
Физическая активность.
При умеренных физических нагрузках улучшается эффективность проводимой терапии.
Отказ от вредных привычек.
Исключить употребление алкоголя даже в малых количествах. Курящим пациентам следует бросить курить.
Обучение.
Пройти обучение в школе «Жизнь с хронической сердечной недостаточностью». В ближайшее время такие школы будут открыты при поликлиниках".
Фото: минздрав СО