Самарский врач-инфекционист: "Наибольшую опасность представляет врожденная краснуха"

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Заместитель главного врача по детству Самарской областной детской инфекционной больницы, доцент кафедры детских инфекций СамГМУ Наталья Кабанова.



"Краснуха – острое инфекционное заболевание вирусной природы. Оно характеризуется:

катаральными явлениями со стороны верхних дыхательных путей

мелкопятнистой сыпью

увеличением затылочных и заднешейных лимфатических узлов.



Источник инфекции – больной человек.



Основной путь передачи краснухи - воздушно-капельный. Однако возможно и внутриутробное заражение, представляющее угрозу для жизни и развития плода.



Чаще заболевание встречается в зимне-весенний период. После перенесенного заболевания и вакцинации вырабатывается стойкий пожизненный иммунитет.



Инкубационный период при краснухе 15-24 дня. Начало заболевания характеризуется незначительным повышением температуры, появлением легких катаральных явлений со стороны верхних дыхательных путей. С первых дней заболевания отмечается увеличение лимфатических узлов, с обязательным вовлечением в процесс затылочных и заднешейных лимфоузлов.



К числу постоянных признаков краснухи относится сыпь. У большинства больных она является первым симптомом заболевания. Сыпь появляется на лице, за ушами и быстро, в течение нескольких часов распространяется по всему телу. Она мелкопятнистая, бледно-розового цвета без тенденции к слиянию. Сыпь сохраняется 2-3 дня и исчезает бесследно.



Редко возможно развитие осложнений в виде артритов, менингитов, менингоэнцефалитов.



Лечение проводится, как правило, в домашних условиях. Используется симптоматическая терапия. Больные изолируются на 5 дней с момента появления сыпи.



Наибольшую опасность представляет врожденная краснуха. Инфекция может приводить к выкидышу, внутриутробной смерти или рождению ребенка с синдромом врожденной краснухи.



Синдром врожденной краснухи развивается у ребенка, инфицированного внутриутробно. Наиболее опасным в этом отношении является первый триместр беременности. При этом формируются врожденные дефекты: разнообразные пороки сердца, поражения глаз (катаракта, снижение остроты зрения, нистагм, косоглазие, микрофтальмия или врожденная глаукома), снижение слуха, задержка умственного развития и другие пороки.



Ребенок с врожденной краснухой, независимо от ее клинической формы (манифестной или бессимптомной), в течение первого года жизни является источником инфекции.



Чтобы предупредить опасные последствия краснухи, необходимо проходить вакцинацию в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок:

первая прививка в возрасте 12-15 месяцев

вторая прививка – в 6 лет.

Применяются эффективные комбинированные вакцины, которые защищают не только от краснухи, но и от кори и эпидемического паротита".

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