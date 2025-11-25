Я нашел ошибку
Главные новости:
Документ предусматривает информационное взаимодействие, обмен информацией: информационными и аналитическими материалами, а также осуществление информационно-аналитической, экспертно-аналитической и консультационной деятельности.
Вячеслав Федорищев и президент «Шкулев Медиа Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
Водитель и несовершеннолетний пассажир одного из автомобилей доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Самаре на Ракитовском шоссе столкнулись четыре автомобиля
Так заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала идею разрешить продажу пива на стадионах. Пиво запрещено на спортивных объектах с 2005 года, однако его возвращение активно обсуждают в последние годы, законопроект об этом внесен в Госдум
Татьяна Тарасова: «В нашем футболе смотреть не на что, поэтому только и остается, что пиво пить на стадионе»
Движение по обновлённому сооружению откроют до конца ноября. Это позволит восстановить прямое транспортное сообщение между Самарой и населенными пунктами Волжского района.
На трассе Самара – Оренбург до а/д Самара – Волгоград завершается ремонт моста через реку Чёрную
Сотрудники надзорной деятельности МЧС России регулярно проводят проводят беседы с гражданами о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, контроля за электроприборами, электропроводкой, печным и газовым оборудованием, вручают памятки.
С начала года в регионе произошло 186 пожаров из-за нарушения правил использования электронагревательных приборов и печей
26 мая 2025 года фигурант в ходе дорожного конфликта вел себя агрессивно, угрожал своему оппоненту и повредил его автомобиль.
Тольяттинец обвиняется  в хулиганстве и мошенничестве
Юрий Иванович Харитонов — советский и российский архитектор, академик Международной Академии наук о природе и обществе (отделение дизайна), академик Академии Архитектурного Наследия, член-корреспондент Российской академии художеств.
В ЦРК «Художественный» состоится премьерный показ документального фильма «Архитектор Харитонов. Русский вектор»
В рамках встречи сотрудники служб и подразделений полиции раскрыли ребятам секреты своей профессии, рассказали о повседневных задачах, познакомили с процедурой поступления в ведомственные вузы, объяснили, какие требования предъявляются к кандидатам на обу
В Самаре полицейские организоваио для учащихся техникума познавательное мероприятие
С‍амарский врач-хирург: «Употребление энергетиков может привести к серьезным проблемам с ЖКТ»

25 ноября 2025 18:42
443
Например, воспаление поджелудочной железы, вызванное приемом энергетиков, протекает крайне тяжело и весьма быстро переходит в стадию панкреонекроза, требующего хирургического лечения.

Главный внештатный специалист хирург по г.о. Самара,главный врач Самарской городской клинической больницы №8 Сергей Дергаль:

«Употребление энергетических напитков может быть опасно для здоровья, в том числе для желудочно-кишечного тракта. В состав энергетиков входит кофеин, таурин и сахар.

Какой вред организму наносят энергетики?

Повышение кислотности в желудке из-за кофеина и таурина, которые стимулируют выработку соляной кислоты. Слизистая желудка защищена специальным слоем слизи, но при повышенной кислотности эта защита ослабевает, что делает слизистую оболочку более уязвимой для воздействия кислоты.

Раздражение слизистой желудка из-за высокой кислотности энергетиков и чрезмерного содержания сахара.
Нарушение баланса микрофлоры кишечника из-за избытка сахара, который создаёт благоприятную среду для размножения вредных бактерий.

Стимулирует нервную систему, учащает сердцебиение,повышает артериальное давление, а также усиливает функцию эндокринных органов и работу печени и почек. Такие всплески активности работы внутренних органов могут приводить к обострению имеющихся заболеваний у человека и спровоцировать новые болезни.

Например, воспаление поджелудочной железы, вызванное приемом энергетиков, протекает крайне тяжело и весьма быстро переходит в стадию панкреонекроза, требующего хирургического лечения. При данном осложнении летальность достигает 80 – 90%.

Энергетики могут быть опасны и противопоказаны некоторым группам людей, например беременным женщинам, подросткам, людям с сердечно-сосудистыми патологиями и заболеваниями желудочно-кишечного тракта".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

В ВТБ Медицина отметили, что объединение усилий с министерством здравоохранения Самарской области позволит создать в регионе привлекательную и конкурентоспособную среду для медицинских туристов, что будет способствовать развитию всего здравоохранения Сама
25 ноября 2025, 14:54
️Минздрав Самарской области и ВТБ Медицина подписали соглашение о сотрудничестве
В ВТБ Медицина отметили, что объединение усилий с министерством здравоохранения Самарской области позволит создать в регионе привлекательную и... Здравоохранение
233
Самарский государственный медицинский университет Минздрава России стал одним из 13 ведущих университетов страны, вошедших в первую группу программы «Приоритет-2030», и занял 9 позицию рейтинга.
24 ноября 2025, 18:42
СамГМУ вошел в первую группу программы «Приоритет-2030»
Самарский государственный медицинский университет Минздрава России стал одним из 13 ведущих университетов страны, вошедших в первую группу программы... Здравоохранение
1250
Клиника оказывает высокотехнологичную помощь взрослым и детям. Ежегодно врачи консультируют более 170 000 человек, 30 000 человек получают стационарное лечение.
24 ноября 2025, 15:27
Самарская больница им. Т.И.Ерошевского удостоена почетного звания «Достояние губернии»
Клиника оказывает высокотехнологичную помощь взрослым и детям. Ежегодно врачи консультируют более 170 000 человек, 30 000 человек получают стационарное лечение. Здравоохранение
1237
Здравоохранение
Например, воспаление поджелудочной железы, вызванное приемом энергетиков, протекает крайне тяжело и весьма быстро переходит в стадию панкреонекроза, требующего хирургического лечения.
25 ноября 2025  18:42
С‍амарский врач-хирург: «Употребление энергетиков может привести к серьезным проблемам с ЖКТ»
443
Один из автомобилей «ГАЗ Соболь» закреплен за фельдшерско-акушерским пунктом в селе Бобровка, где проживает около 3 тысяч человек. Легковые автомобили Lada Granta предназначены для работы выездных бригад и оказания медпомощи на дому.
25 ноября 2025  16:52
8 новых машин поступили в Кинельскую ЦРБ в текущем году
208
В ВТБ Медицина отметили, что объединение усилий с министерством здравоохранения Самарской области позволит создать в регионе привлекательную и конкурентоспособную среду для медицинских туристов, что будет способствовать развитию всего здравоохранения Сама
25 ноября 2025  14:54
️Минздрав Самарской области и ВТБ Медицина подписали соглашение о сотрудничестве
240
Около 80 тысяч жителей Кинельского района будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях
25 ноября 2025  13:18
Около 80 тысяч жителей Кинельского района будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях
217
В текущем году в поселке Энергия и ауле Казахский завершено строительство современных модульных ФАПов. Они оснащены необходимым оборудованием для диагностики.
24 ноября 2025  18:54
В Кинельском районе обновляются ФАПы и врачебные амбулатории, возводится здание новой поликлиники
1225
Самарский государственный медицинский университет Минздрава России стал одним из 13 ведущих университетов страны, вошедших в первую группу программы «Приоритет-2030», и занял 9 позицию рейтинга.
24 ноября 2025  18:42
СамГМУ вошел в первую группу программы «Приоритет-2030»
1297
Клиника оказывает высокотехнологичную помощь взрослым и детям. Ежегодно врачи консультируют более 170 000 человек, 30 000 человек получают стационарное лечение.
24 ноября 2025  15:27
Самарская больница им. Т.И.Ерошевского удостоена почетного звания «Достояние губернии»
1284
Ежегодно с ноября по декабрь сборные команды органов исполнительной власти соревнуются по нескольким видам спорта.
21 ноября 2025  19:42
Команда минздрава региона активно участвует в спартакиаде органов власти
1031
Соджу ранее изготавливали из риса, а из-за экономии начали делать из батата, пшеницы и тростника, свойства напитка могут быть опасны для организма.
21 ноября 2025  18:52
Врач предупредил об опасности для организма корейской водки соджу
1121
Специалист воспользовалась программой поддержки медицинских кадров и получила единовременную выплату.
21 ноября 2025  15:28
К коллективу Сызранской больницы присоединилась врач-терапевт Мария Румянцева
938
