Главный внештатный специалист хирург по г.о. Самара,главный врач Самарской городской клинической больницы №8 Сергей Дергаль:



«Употребление энергетических напитков может быть опасно для здоровья, в том числе для желудочно-кишечного тракта. В состав энергетиков входит кофеин, таурин и сахар.



Какой вред организму наносят энергетики?

Повышение кислотности в желудке из-за кофеина и таурина, которые стимулируют выработку соляной кислоты. Слизистая желудка защищена специальным слоем слизи, но при повышенной кислотности эта защита ослабевает, что делает слизистую оболочку более уязвимой для воздействия кислоты.

Раздражение слизистой желудка из-за высокой кислотности энергетиков и чрезмерного содержания сахара.

Нарушение баланса микрофлоры кишечника из-за избытка сахара, который создаёт благоприятную среду для размножения вредных бактерий.

Стимулирует нервную систему, учащает сердцебиение,повышает артериальное давление, а также усиливает функцию эндокринных органов и работу печени и почек. Такие всплески активности работы внутренних органов могут приводить к обострению имеющихся заболеваний у человека и спровоцировать новые болезни.

Например, воспаление поджелудочной железы, вызванное приемом энергетиков, протекает крайне тяжело и весьма быстро переходит в стадию панкреонекроза, требующего хирургического лечения. При данном осложнении летальность достигает 80 – 90%.

Энергетики могут быть опасны и противопоказаны некоторым группам людей, например беременным женщинам, подросткам, людям с сердечно-сосудистыми патологиями и заболеваниями желудочно-кишечного тракта".

