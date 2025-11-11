Я нашел ошибку
Девять человек в составе команды представляли Самарскую область.
Самарцы приняли участие в тренировочном сборе юниорской сборной России по американскому футболу
Вячеслав Федорищев встретился с представителями отрасли АПК и молодыми специалистами.
Вячеслав Федорищев и представители отрасли АПК подвели итоги сельскохозяйственного года
Целью конкурса станет поиск, развитие и поддержка перспективных управленческих команд и руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств.
Стартовал новый сезон конкурса «Лидеры России»: его участниками станут управленческие команды
Во время похоронной церемонии люди вышли на деревянный балкон. Конструкция рухнула вниз, не выдержав их веса.
При обрушении в частном доме в Чечне пострадали 20 человек
Одним из наиболее распространенных возраст ассоциированных заболеваний у людей старше 65 лет является сахарный диабет 2 типа.
Самарский врач-гериатр назвала 11 факторов риска сахарного диабета в пожилом возрасте
По всей стране соберут подарки для детей, находящихся на длительном лечении в больницах.
«Коробка храбрости»: «Единая Россия» запустила всероссийскую благотворительную акцию
Дипломы получили 100 номинантов. Среди них – компании и проекты, которые были выдвинуты открытым голосованием.
В губернии вручили дипломы номинантам Народной премии для бизнеса
Заявки принимаются до 30 ноября 2025 года.
Завершается приём заявок для участия во Всероссийской премии «Предприниматель года»        
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Самарский врач-гериатр назвала 11 факторов риска сахарного диабета в пожилом возрасте

11 ноября 2025 17:07
114
Одним из наиболее распространенных возраст ассоциированных заболеваний у людей старше 65 лет является сахарный диабет 2 типа.

Одним из наиболее распространенных возраст ассоциированных заболеваний у людей старше 65 лет является сахарный диабет 2 типа. О симптомах и факторах риска рассказывает главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой эндокринологии и гериатрии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук Светлана Булгакова:

«Особенностями клинической картины этого заболевания у пожилых являются нехарактерные симптомы, порой бессимптомное течение. Так, типичные жалобы — жажда, полиурия, зуд кожи и др. — слабо выражены. В то же время, неспецифические жалобы — слабость, сонливость, головная боль, нарушение памяти, зрения — выходят на первый план. Это затрудняет диагностику сахарного диабета и у большинства больных уже при постановке диагноза проявляются  микро- и макрососудистые осложнения, нейропатия.

Какие факторы риска увеличивают вероятность развития сахарного диабета?

Наличие избыточной массы тела (индекс массы тела (ИМТ, отношение веса тела (кг) к квадрату роста (м2) ≥25 кг/м2), абдоминального (висцерального) ожирения (окружность талии ≥88 см у женщин и ≥102 см у мужчин).

Дефицит физической активности.

Дефицит сна увеличивает выработку гормона стресса кортизола, который является мощным контринсулярным гормоном.

Возраст старше 45 лет. С возрастом увеличивается запас висцеральной жировой ткани, уменьшается количество мышечной массы, что приводит к увеличению инсулинорезистентности. Кроме того, с возрастом происходит естественное снижение функции бета-клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин.

Наследственность. Вероятность заболеть выше, если сахарный диабет есть у кровных родственников.

Гестационный (во время беременности) сахарный диабет

Рождение крупного младенца весом более 4000 граммов.  Данный факт может быть следствием скрытых нарушений углеводного обмена у матери, которые не были выявлены во время беременности.

Артериальная гипертензия (≥ 140/90 мм рт.ст. или медикаментозная антигипертензивная терапия).

Уровень ХЛВП ≤ 0,9 ммоль/л и/или уровень триглицеридов ≥ 2,82 ммоль/л.

Синдром поликистозных яичников у женщин.

Наличие сердечно-сосудистых заболеваний.

Наличие хотя бы одного фактора риска говорит о необходимости обратить особое внимание на контроль показателей углеводного обмена  — глюкоза крови, гликированный гемоглобин».

 

Фото:  freepik.com

В состав гуманитарной помощи вошли: предметы личной гигиены, перевязочные материалы, лекарственные препараты.
10 ноября 2025, 15:20
Волонтеры-медики и студенты СамГМУ собрали гуманитарный груз для участников СВО и мирных жителей новых регионов
В состав гуманитарной помощи вошли: предметы личной гигиены, перевязочные материалы, лекарственные препараты. Общество
709
Это порядка 40% от численности населения региона.
08 ноября 2025, 16:13
Более 1,2 млн жителей Самарской области сделали прививки от гриппа
Это порядка 40% от численности населения региона. Здравоохранение
1196
Центры амбулаторной онкопомощи помогают выявлять рак лёгкого на ранней стадии.
07 ноября 2025, 13:46
В регионе работают 12 Центров амбулаторной онкологической помощи
Центры амбулаторной онкопомощи помогают выявлять рак лёгкого на ранней стадии. Здравоохранение
1138
Здравоохранение
Одним из наиболее распространенных возраст ассоциированных заболеваний у людей старше 65 лет является сахарный диабет 2 типа.
11 ноября 2025  17:07
Самарский врач-гериатр назвала 11 факторов риска сахарного диабета в пожилом возрасте
114
В регионе внедряют технологии ИИ для диагностики рака шейки матки
11 ноября 2025  13:23
В регионе внедряют технологии ИИ для диагностики рака шейки матки
205
Главное правило — завершать ужин не позже чем за три часа до сна.
10 ноября 2025  17:59
Врач развеяла миф о вреде еды после шести часов вечера
812
В СамГМУ выпустили вторую группу управленцев для здравоохранения в «Школе главного врача: регион»
10 ноября 2025  11:29
В СамГМУ выпустили вторую группу управленцев для здравоохранения в «Школе главного врача: регион»
673
1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа
10 ноября 2025  10:45
1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа
529
Врач перечислил симптомы, которые нельзя игнорировать.
9 ноября 2025  15:53
Офтальмолог: об опасных симптомах, которые говорят о проблемах с глазами
1175
Это порядка 40% от численности населения региона.
8 ноября 2025  16:13
Более 1,2 млн жителей Самарской области сделали прививки от гриппа
1196
Центры амбулаторной онкопомощи помогают выявлять рак лёгкого на ранней стадии.
7 ноября 2025  13:46
В регионе работают 12 Центров амбулаторной онкологической помощи
1138
Пациентку перевели в Клиники СамГМУ в тяжелом состоянии после операции, проведенной в другом лечебном учреждении.
7 ноября 2025  11:09
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе инновационным методом вылечили женщину с редким осложнением желчнокаменной болезни
1279
Среди них — врач-терапевт приёмного отделения Марина Шелякина.
7 ноября 2025  10:12
К коллективу Богатовской ЦРБ присоединились 3 новых специалиста
1051
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
224
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
228
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
163
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.
10 ноября 2025  16:09
В правительстве Самарской области обсудили новый тариф по обращению с ТКО
707
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
10 ноября 2025  13:42
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
589
