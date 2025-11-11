Самарский врач-гериатр назвала 11 факторов риска сахарного диабета в пожилом возрасте

114

Одним из наиболее распространенных возраст ассоциированных заболеваний у людей старше 65 лет является сахарный диабет 2 типа. О симптомах и факторах риска рассказывает главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой эндокринологии и гериатрии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук Светлана Булгакова:

«Особенностями клинической картины этого заболевания у пожилых являются нехарактерные симптомы, порой бессимптомное течение. Так, типичные жалобы — жажда, полиурия, зуд кожи и др. — слабо выражены. В то же время, неспецифические жалобы — слабость, сонливость, головная боль, нарушение памяти, зрения — выходят на первый план. Это затрудняет диагностику сахарного диабета и у большинства больных уже при постановке диагноза проявляются микро- и макрососудистые осложнения, нейропатия.

Какие факторы риска увеличивают вероятность развития сахарного диабета?

Наличие избыточной массы тела (индекс массы тела (ИМТ, отношение веса тела (кг) к квадрату роста (м2) ≥25 кг/м2), абдоминального (висцерального) ожирения (окружность талии ≥88 см у женщин и ≥102 см у мужчин).

Дефицит физической активности.

Дефицит сна увеличивает выработку гормона стресса кортизола, который является мощным контринсулярным гормоном.

Возраст старше 45 лет. С возрастом увеличивается запас висцеральной жировой ткани, уменьшается количество мышечной массы, что приводит к увеличению инсулинорезистентности. Кроме того, с возрастом происходит естественное снижение функции бета-клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин.

Наследственность. Вероятность заболеть выше, если сахарный диабет есть у кровных родственников.

Гестационный (во время беременности) сахарный диабет

Рождение крупного младенца весом более 4000 граммов. Данный факт может быть следствием скрытых нарушений углеводного обмена у матери, которые не были выявлены во время беременности.

Артериальная гипертензия (≥ 140/90 мм рт.ст. или медикаментозная антигипертензивная терапия).

Уровень ХЛВП ≤ 0,9 ммоль/л и/или уровень триглицеридов ≥ 2,82 ммоль/л.

Синдром поликистозных яичников у женщин.

Наличие сердечно-сосудистых заболеваний.

Наличие хотя бы одного фактора риска говорит о необходимости обратить особое внимание на контроль показателей углеводного обмена — глюкоза крови, гликированный гемоглобин».

Фото: freepik.com