Самарский врач-гастроэнтеролог рассказала как правильно обрабатывать фрукты и овощи перед употреблением

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Как правильно обрабатывать фрукты и овощи перед употреблением? Нужно ли их мыть с мылом или каким-то специальным средством или замачивать в воде?



Об этом рассказывает врач-педиатр, врач-гастроэнтеролог Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Елена Трифонова:



«Фрукты и овощи являются неотъемлемой частью рациона человека. Они питательны, с низким содержанием калорий и высоким содержанием клетчатки. Перед употреблением этих продуктов необходимо принять меры для обеспечения их безопасности.



Немытые или плохо промытые ягоды, овощи, фрукты и зелень могут послужить факторами передачи кишечных инфекций и некоторых гельминтозов. На на них могут остаться вредные микробы и яйца гельминтов, попавшие на плоды и листья из почвы, а также присутствовать песок и мелкие насекомые, а также химикаты, которыми обрабатывался плод в процессе роста.



Ни в коем случае нельзя есть ягоды и овощи, сорванные с грядки на даче. Тщательное мытье плодов и зелени - обязательное условие их употребления и мера профилактики кишечных инфекций.



Несколько правил обработки фруктов и овощей перед употреблением:

Используйте только чистую воду - из-под крана дома или очищенную бутилированную воду, если вы находитесь на природе. Загрязнённая вода также может быть источником инфекционных заболеваний - ротавирус, дизентерия, сальмонеллез, гепатит А.

Обязательно мойте руки с мылом, это также поможет снизить опасность отравления.

Не используйте бытовые моющие средства и мыло для мытья плодов и зелени. К сожалению, средства даже будучи с пометкой «эко» или «детское» не вымываются до конца.

Замочите фрукты-овощи на 15–20 минут в холодной воде, а затем тщательно промойте под краном, тщательно перебирая листочки и соцветия, неоднократно меняйте воду, пока загрязнения не осядут на дно.

Ягоды и мелкие фрукты предварительно замочите в воде на 10-15 минут, чтобы отмыть их от грязи и песка, затем ополосните водой, а с твёрдых плодов - срежьте кожицу. Ягоды выложите на дуршлаг одним слоем и промывайте под проточной водой в течение 5 минут,

Не используйте соду. Она всасывается в системный кровоток и может нарушить кислотно-основное равновесие организма.



И самое главное: покупайте овощи и фрукты в местах санкционированной торговли, где осуществляется контроль за качеством и безопасностью реализуемой продукции. Берегите себя и будьте здоровы!"