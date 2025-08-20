Я нашел ошибку
Главные новости:
Водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и  госпитализирован.
Сегодня на 968 км трассы "М-5 «Урал»"  грузовик Mercedes-Benz Actros врезался  в припаркованный а/м Kia Rio
Юные креативщики будут работать на мастер-классах, участвовать в творческих встречах и защищать свои проекты на федеральном уровне.
12 одарённых ребят нашего региона отправились на Международный детский культурный форум в столицу
Впереди - соревнования по другим дисциплинам адаптивного спорта.
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
С октября 2024 года по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева реализуется региональная программа «Школа героев».
В работе по обеспечению региона кадрами особое внимание уделяется ветеранам СВО
И сыры, и йогурты.
В Красноярском районе развивается производство продукции из овечьего молока
Такую премию можно будет выплачивать к отпуску
В ГД внесли законопроект об обязательной премии для лиц, проработавших на одном месте более пяти лет
Даже редкое употребление способно вызвать обострение хронического гастрита или язвенной болезни.
Самарский врач-гастроэнтеролог : "Алкоголь поражает все органы и системы"
Фермеры и ремесленники региона станут участниками медового хит- парада, а жители выберут самый вкусный мед.
В Пестравке пройдет межмуниципальный фестиваль народной культуры и творчества «Золотые соты»
Самарский врач-гастроэнтеролог : "Алкоголь поражает все органы и системы"

20 августа 2025 17:25
127
Даже редкое употребление способно вызвать обострение хронического гастрита или язвенной болезни.

Главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Самарской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина Татьяна Колесова:

"Алкоголь - это токсичное вещество, которое оказывает разрушительное воздействие на организм. Первым удар принимает на себя желудочно-кишечный тракт. Даже небольшие дозы спиртного запускают процессы, которые со временем могут привести к тяжёлым заболеваниям. Алкоголь поражает все органы и системы.

Что происходит с ЖКТ?

Разрушается слизистая желудка.

Этанол буквально обжигает слизистую, вызывая её истончение и воспаление. Это прямой путь к хроническому гастриту и язвенной болезни.

Усиливается кислотность. Повышенная выработка кислоты ведёт к изъязвлениям и кровотечениям, которые могут представлять угрозу жизни.

Интоксикация и сбой работы кишечника. Алкоголь нарушает микрофлору, замедляет пищеварение, вызывает боли, диарею или стойкие запоры.

Риск смертельно опасных осложнений. Регулярное употребление — частая причина развития панкреатита, цирроза печени и онкологических заболеваний ЖКТ.

Даже редкое употребление способно вызвать обострение хронического гастрита или язвенной болезни. А у людей с уже существующими заболеваниями, спиртное ускоряет их прогрессирование. Стоит помнить: острое желудочное кровотечение, прободная язва или приступ панкреатита могут развиться внезапно и представлять прямую угрозу жизни.

Уже через несколько недель после отказа от алкоголя:
уменьшаются боли и изжога,
восстанавливается аппетит,
исчезает тяжесть после еды,
нормализуется работа кишечника.

Через несколько месяцев слизистая желудка начинает восстанавливаться, снижается риск опасных осложнений, а организм в целом работает значительно лучше.

Берегите свой желудок, кишечник и печень. Второй попытки у этих органов не будет".

 

Фото: минздрав СО

Теги: Медицина Самара

