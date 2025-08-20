Самарский врач-гастроэнтеролог : "Алкоголь поражает все органы и системы"

127

Главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Самарской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина Татьяна Колесова:



"Алкоголь - это токсичное вещество, которое оказывает разрушительное воздействие на организм. Первым удар принимает на себя желудочно-кишечный тракт. Даже небольшие дозы спиртного запускают процессы, которые со временем могут привести к тяжёлым заболеваниям. Алкоголь поражает все органы и системы.



Что происходит с ЖКТ?



Разрушается слизистая желудка.

Этанол буквально обжигает слизистую, вызывая её истончение и воспаление. Это прямой путь к хроническому гастриту и язвенной болезни.

Усиливается кислотность. Повышенная выработка кислоты ведёт к изъязвлениям и кровотечениям, которые могут представлять угрозу жизни.

Интоксикация и сбой работы кишечника. Алкоголь нарушает микрофлору, замедляет пищеварение, вызывает боли, диарею или стойкие запоры.

Риск смертельно опасных осложнений. Регулярное употребление — частая причина развития панкреатита, цирроза печени и онкологических заболеваний ЖКТ.



Даже редкое употребление способно вызвать обострение хронического гастрита или язвенной болезни. А у людей с уже существующими заболеваниями, спиртное ускоряет их прогрессирование. Стоит помнить: острое желудочное кровотечение, прободная язва или приступ панкреатита могут развиться внезапно и представлять прямую угрозу жизни.



Уже через несколько недель после отказа от алкоголя:

уменьшаются боли и изжога,

восстанавливается аппетит,

исчезает тяжесть после еды,

нормализуется работа кишечника.



Через несколько месяцев слизистая желудка начинает восстанавливаться, снижается риск опасных осложнений, а организм в целом работает значительно лучше.



Берегите свой желудок, кишечник и печень. Второй попытки у этих органов не будет".

Фото: минздрав СО