Самарский врач-гастроэнтеролог : "Алкоголь поражает все органы и системы"

Главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Самарской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина Татьяна Колесова:
"Алкоголь - это токсичное вещество, которое оказывает разрушительное воздействие на организм. Первым удар принимает на себя желудочно-кишечный тракт. Даже небольшие дозы спиртного запускают процессы, которые со временем могут привести к тяжёлым заболеваниям. Алкоголь поражает все органы и системы.
Что происходит с ЖКТ?
Разрушается слизистая желудка.
Этанол буквально обжигает слизистую, вызывая её истончение и воспаление. Это прямой путь к хроническому гастриту и язвенной болезни.
Усиливается кислотность. Повышенная выработка кислоты ведёт к изъязвлениям и кровотечениям, которые могут представлять угрозу жизни.
Интоксикация и сбой работы кишечника. Алкоголь нарушает микрофлору, замедляет пищеварение, вызывает боли, диарею или стойкие запоры.
Риск смертельно опасных осложнений. Регулярное употребление — частая причина развития панкреатита, цирроза печени и онкологических заболеваний ЖКТ.
Даже редкое употребление способно вызвать обострение хронического гастрита или язвенной болезни. А у людей с уже существующими заболеваниями, спиртное ускоряет их прогрессирование. Стоит помнить: острое желудочное кровотечение, прободная язва или приступ панкреатита могут развиться внезапно и представлять прямую угрозу жизни.
Уже через несколько недель после отказа от алкоголя:
уменьшаются боли и изжога,
восстанавливается аппетит,
исчезает тяжесть после еды,
нормализуется работа кишечника.
Через несколько месяцев слизистая желудка начинает восстанавливаться, снижается риск опасных осложнений, а организм в целом работает значительно лучше.
Берегите свой желудок, кишечник и печень. Второй попытки у этих органов не будет".
