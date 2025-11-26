Самарский врач-гастроэнтеролог: 7 основных факторов риска развития нарушений ЖКТ

Главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Самарской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина Татьяна Колесова:



«Большинство нарушений работы желудочно-кишечного тракта можно предотвратить или значительно смягчить, если вовремя обратить внимание на факторы риска и свои привычки.



Несбалансированное питание. Переизбыток жирной, жареной, копчёной или острой пищи, перекусы «на бегу» постепенно перегружают желудок и кишечник. Если в рационе мало овощей, фруктов и клетчатки, а режим питания нерегулярный - редкие обильные приёмы пищи вместо нескольких небольших, то риск нарушений возрастает ещё больше.



Вредные привычки. Курение и частое употребление алкоголя раздражают слизистую, повышая вероятность воспалительных процессов. Избыточное количество кофе или сладких газированных напитков также может провоцировать дискомфорт и нарушения секреции желудочного сока.



Малоподвижный образ жизни. Недостаточная физическая активность замедляет перистальтику, ухудшает кровообращение и способствует застойным явлениям в органах пищеварения. Дополняют эту картину хронический стресс и эмоциональное напряжение. Они вызывают спазмы, меняют кислотность желудочного сока и нередко приводят к функциональным расстройствам.



Бесконтрольный приём лекарств. Некоторые препараты, особенно антибиотики и гормональные средства способны раздражать слизистую желудка и кишечника, если принимать их без назначения врача.



Инфекции, например бактерия Helicobacter pylori. Она может вызывать гастрит и язвенную болезнь.



Наследственность. Если у близких родственников были заболевания ЖКТ, важно относиться к своему самочувствию внимательнее.



Лишний вес. При наличии лишнего веса повышается вероятность нарушений со стороны печени, поджелудочной железы и кишечника.



Чтобы снизить риски необходимо соблюдать режим.



- кушайте небольшими порциями 4–5 раз в день

- не пропускайте завтраки и ужинайте не позднее чем за три-четыре часа до сна.

- соблюдайте питьевой режим в количестве не менее полутора–двух литров в день. Это помогает нормальной работе кишечника.



Основа рациона - овощи, фрукты, цельнозерновые крупы, нежирное мясо и рыба. Способ приготовления- варёные, тушёные и запечённые блюда перевариваются легче.



Если беспокоят боли в животе, частая изжога, отрыжка, тошнота, нарушения стула, вздутие, тяжесть после еды, снижение аппетита или необъяснимая потеря веса, то незамедлительно обратитесь к участковому врачу. Кроме того, не забывайте проходить профилактические осмотры и диспансеризацию».

