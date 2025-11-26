Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
Всего на месте пожара работали 16 человек личного состава, на тушение были поданы 3 ствола «Б», созданы 2 звена газодымозащитной службы.
В селе Троицкое сегодня загорелись сарай с автомобилем внутри и баня
Судебной экспертизой установлено, что местная жительница страдает психическим заболеванием, в связи с чем не осознавала общественно опасного характера своих действий.
В Шенталинском районе женщину, убившую своего мужа, могут отправить на принудительное лечение
Тарасова извинилась перед своими зрителями и попросила суд о мягком наказании по делу о контрабанде наркотиков.
Суд назначил Аглае Тарасовой наказание в виде 3 лет условно и штрафа в 200 тыс. рублей
Большинство нарушений работы желудочно-кишечного тракта можно предотвратить или значительно смягчить, если вовремя обратить внимание на факторы риска и свои привычки.
Самарский врач-гастроэнтеролог: 7 основных факторов риска развития нарушений ЖКТ
Лидерами в составе самарской команды сегодня стали Сабина Абайдуллина - 28 очков и Юлия Полуянова - 14 очков.
Спортсменки БК «Самара» одержали победу над новосибирским «Динамо» 
Они позволяют проводить полный спектр ультразвуковых исследований, включая обследования в педиатрии, гинекологии, кардиологии, урологии и ангиологии.
Сызранская больница получила два современных аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса
ФАП обеспечит доступность первичной помощи для более чем 100 жителей деревни и работников местного фермерского производства.
В деревне Карабикулово Шенталинского района ведется строительство современного ФАПа
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.96
0.04
EUR 90.97
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко проведет прямой эфир с жителями
Союз художников Самары приглашает на предновогоднюю ярмарку
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач-гастроэнтеролог: 7 основных факторов риска развития нарушений ЖКТ

129
Большинство нарушений работы желудочно-кишечного тракта можно предотвратить или значительно смягчить, если вовремя обратить внимание на факторы риска и свои привычки.

Главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Самарской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина Татьяна Колесова:

«Большинство нарушений работы желудочно-кишечного тракта можно предотвратить или значительно смягчить, если вовремя обратить внимание на факторы риска и свои привычки.

Несбалансированное питание. Переизбыток жирной, жареной, копчёной или острой пищи, перекусы «на бегу» постепенно перегружают желудок и кишечник. Если в рационе мало овощей, фруктов и клетчатки, а режим питания нерегулярный - редкие обильные приёмы пищи вместо нескольких небольших, то риск нарушений возрастает ещё больше.

Вредные привычки. Курение и частое употребление алкоголя раздражают слизистую, повышая вероятность воспалительных процессов. Избыточное количество кофе или сладких газированных напитков также может провоцировать дискомфорт и нарушения секреции желудочного сока.

Малоподвижный образ жизни. Недостаточная физическая активность замедляет перистальтику, ухудшает кровообращение и способствует застойным явлениям в органах пищеварения. Дополняют эту картину хронический стресс и эмоциональное напряжение. Они вызывают спазмы, меняют кислотность желудочного сока и нередко приводят к функциональным расстройствам.

Бесконтрольный приём лекарств. Некоторые препараты, особенно антибиотики и гормональные средства способны раздражать слизистую желудка и кишечника, если принимать их без назначения врача.

Инфекции, например бактерия Helicobacter pylori. Она может вызывать гастрит и язвенную болезнь.

Наследственность. Если у близких родственников были заболевания ЖКТ, важно относиться к своему самочувствию внимательнее.

Лишний вес. При наличии лишнего веса повышается вероятность нарушений со стороны печени, поджелудочной железы и кишечника.

Чтобы снизить риски необходимо соблюдать режим.

- кушайте небольшими порциями 4–5 раз в день
- не пропускайте завтраки и ужинайте не позднее чем за три-четыре часа до сна.
 - соблюдайте питьевой режим в количестве не менее полутора–двух литров в день. Это помогает нормальной работе кишечника.

Основа рациона - овощи, фрукты, цельнозерновые крупы, нежирное мясо и рыба. Способ приготовления- варёные, тушёные и запечённые блюда перевариваются легче.

Если беспокоят боли в животе, частая изжога, отрыжка, тошнота, нарушения стула, вздутие, тяжесть после еды, снижение аппетита или необъяснимая потеря веса, то незамедлительно обратитесь к участковому врачу. Кроме того, не забывайте проходить профилактические осмотры и диспансеризацию».

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Например, воспаление поджелудочной железы, вызванное приемом энергетиков, протекает крайне тяжело и весьма быстро переходит в стадию панкреонекроза, требующего хирургического лечения.
25 ноября 2025, 18:42
С‍амарский врач-хирург: «Употребление энергетиков может привести к серьезным проблемам с ЖКТ»
Например, воспаление поджелудочной железы, вызванное приемом энергетиков, протекает крайне тяжело и весьма быстро переходит в стадию панкреонекроза,... Здравоохранение
1498
В ВТБ Медицина отметили, что объединение усилий с министерством здравоохранения Самарской области позволит создать в регионе привлекательную и конкурентоспособную среду для медицинских туристов, что будет способствовать развитию всего здравоохранения Сама
25 ноября 2025, 14:54
️Минздрав Самарской области и ВТБ Медицина подписали соглашение о сотрудничестве
В ВТБ Медицина отметили, что объединение усилий с министерством здравоохранения Самарской области позволит создать в регионе привлекательную и... Здравоохранение
1071
Самарский государственный медицинский университет Минздрава России стал одним из 13 ведущих университетов страны, вошедших в первую группу программы «Приоритет-2030», и занял 9 позицию рейтинга.
24 ноября 2025, 18:42
СамГМУ вошел в первую группу программы «Приоритет-2030»
Самарский государственный медицинский университет Минздрава России стал одним из 13 ведущих университетов страны, вошедших в первую группу программы... Здравоохранение
1553
Здравоохранение
Большинство нарушений работы желудочно-кишечного тракта можно предотвратить или значительно смягчить, если вовремя обратить внимание на факторы риска и свои привычки.
26 ноября 2025  19:38
Самарский врач-гастроэнтеролог: 7 основных факторов риска развития нарушений ЖКТ
129
Они позволяют проводить полный спектр ультразвуковых исследований, включая обследования в педиатрии, гинекологии, кардиологии, урологии и ангиологии.
26 ноября 2025  19:10
Сызранская больница получила два современных аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса
130
ФАП обеспечит доступность первичной помощи для более чем 100 жителей деревни и работников местного фермерского производства.
26 ноября 2025  18:54
В деревне Карабикулово Шенталинского района ведется строительство современного ФАПа
144
Неправильное положение нашего тела во время работы или отдыха создает неравномерную и часто неправильную нагрузку на суставной аппарат.
26 ноября 2025  18:23
Эксперт: пять привычек для здоровья суставов в любом возрасте
154
Выпускница Самарского государственного медицинского университета приняла участие в программе «Земский доктор» и вернулась работать на свою малую родину - в село Красноармейское.
26 ноября 2025  15:39
«Земский доктор»: врач-терапевт пополнила коллектив Красноармейской больницы
194
в неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
26 ноября 2025  13:49
В неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
192
Например, воспаление поджелудочной железы, вызванное приемом энергетиков, протекает крайне тяжело и весьма быстро переходит в стадию панкреонекроза, требующего хирургического лечения.
25 ноября 2025  18:42
С‍амарский врач-хирург: «Употребление энергетиков может привести к серьезным проблемам с ЖКТ»
1525
Один из автомобилей «ГАЗ Соболь» закреплен за фельдшерско-акушерским пунктом в селе Бобровка, где проживает около 3 тысяч человек. Легковые автомобили Lada Granta предназначены для работы выездных бригад и оказания медпомощи на дому.
25 ноября 2025  16:52
8 новых машин поступили в Кинельскую ЦРБ в текущем году
1088
В ВТБ Медицина отметили, что объединение усилий с министерством здравоохранения Самарской области позволит создать в регионе привлекательную и конкурентоспособную среду для медицинских туристов, что будет способствовать развитию всего здравоохранения Сама
25 ноября 2025  14:54
️Минздрав Самарской области и ВТБ Медицина подписали соглашение о сотрудничестве
1098
Около 80 тысяч жителей Кинельского района будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях
25 ноября 2025  13:18
Около 80 тысяч жителей Кинельского района будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях
986
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15647
Весь список
В центре внимания
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
26 ноября 2025  21:06
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
94
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
217
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
26 ноября 2025  11:02
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
236
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
25 ноября 2025  13:27
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
1830
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
25 ноября 2025  11:33
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
1031
Весь список