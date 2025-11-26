Самарский врач-гастроэнтеролог: 7 основных факторов риска развития нарушений ЖКТ

Главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Самарской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина Татьяна Колесова:
«Большинство нарушений работы желудочно-кишечного тракта можно предотвратить или значительно смягчить, если вовремя обратить внимание на факторы риска и свои привычки.
Несбалансированное питание. Переизбыток жирной, жареной, копчёной или острой пищи, перекусы «на бегу» постепенно перегружают желудок и кишечник. Если в рационе мало овощей, фруктов и клетчатки, а режим питания нерегулярный - редкие обильные приёмы пищи вместо нескольких небольших, то риск нарушений возрастает ещё больше.
Вредные привычки. Курение и частое употребление алкоголя раздражают слизистую, повышая вероятность воспалительных процессов. Избыточное количество кофе или сладких газированных напитков также может провоцировать дискомфорт и нарушения секреции желудочного сока.
Малоподвижный образ жизни. Недостаточная физическая активность замедляет перистальтику, ухудшает кровообращение и способствует застойным явлениям в органах пищеварения. Дополняют эту картину хронический стресс и эмоциональное напряжение. Они вызывают спазмы, меняют кислотность желудочного сока и нередко приводят к функциональным расстройствам.
Бесконтрольный приём лекарств. Некоторые препараты, особенно антибиотики и гормональные средства способны раздражать слизистую желудка и кишечника, если принимать их без назначения врача.
Инфекции, например бактерия Helicobacter pylori. Она может вызывать гастрит и язвенную болезнь.
Наследственность. Если у близких родственников были заболевания ЖКТ, важно относиться к своему самочувствию внимательнее.
Лишний вес. При наличии лишнего веса повышается вероятность нарушений со стороны печени, поджелудочной железы и кишечника.
Чтобы снизить риски необходимо соблюдать режим.
- кушайте небольшими порциями 4–5 раз в день
- не пропускайте завтраки и ужинайте не позднее чем за три-четыре часа до сна.
- соблюдайте питьевой режим в количестве не менее полутора–двух литров в день. Это помогает нормальной работе кишечника.
Основа рациона - овощи, фрукты, цельнозерновые крупы, нежирное мясо и рыба. Способ приготовления- варёные, тушёные и запечённые блюда перевариваются легче.
Если беспокоят боли в животе, частая изжога, отрыжка, тошнота, нарушения стула, вздутие, тяжесть после еды, снижение аппетита или необъяснимая потеря веса, то незамедлительно обратитесь к участковому врачу. Кроме того, не забывайте проходить профилактические осмотры и диспансеризацию».
Фото: pxhere.com