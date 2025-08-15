Самарский врач-эндокринолог рассказала, как правильная борьба с избыточным весом поможет избежать сахарного диабета и гипертонии

147

Специалисты отмечают, что сахарный диабет и ожирение являются "напарниками" такого заболевания как артериальная гипертензия. Что приводит к заболеваниям, как их выявить на ранней стадии или не допустить их развития рассказывает главный внештатный специалист по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области, Светлана Манцагова:



"У пациентов с сахарным диабетом более чем в 50% случаев отмечается артериальная гипертензия. Как артериальная гипертензия, так и сахарный диабет в половине процентов случаев имеет бессимптомное начало заболевания.



То есть наших пациентов сначала не беспокоят никакие жалобы. Очень часто сахарный диабет выявляется во время проведения профилактических осмотров и диспансеризации.



И у артериальной гипертензии, и у сахарного диабета схожие факторы риска. Это избыточная масса тела и ожирение, низкая физическая активность.



Как изменить образ жизни,чтобы не допустить избыточного веса и впоследствии развития болезней?



Следить за употреблением поваренной соли. Ее количество должно быть от 3 до 5 грамм в сутки, что соответствует одной чайной ложке. Необходимо всю пищу готовить без соли, и уже досаливать приготовленную. Ограничение соли является одним из лечебных факторов, который влияет на артериальное давление и помогает действию препаратов для его снижения.

Ограничить легкоусвояемые углеводы до 10% от суточной потребности. Избыточное потребление простых углеводов приводит к увеличению массы тела за счет избыточного отложения жира. И в данном случае жировая ткань откладывается не только в подкожно-жировой клетчатке, но, к сожалению, может откладываться и во внутренних органах, допустим, в печени, в сосудистой стенке и т.д.

Ограничить употребление жиров животного происхождения, чтобы уменьшить количество поступаемого холестерина.

При наличии избыточного веса и ожирения рекомендуем снижение массы тела с учетом возраста, минимум на 5%. Пожилым пациентам рекомендуется не допускать дальнейшего увеличения веса.

Уделять достаточно времени регулярной физической активности".

Фото: freepik.com