Самарский врач акушер-гинеколог рассказала, как здоровый образ жизни влияет на репродуктивное здоровье

Рассказывает врач акушер-гинеколог (репродуктолог) отделения ВРТ Самарского областного медицинского центра Династия, кандидат медицинских наук Светлана Рябова:
"Репродуктивное здоровье и здоровый образ жизни неотделимы друг от друга.
Определяющими репродуктивный потенциал человека являются:
отказ от вредных привычек - курение, алкоголь, наркотики
рациональное сбалансированное питание с соблюдением водного баланса
минимизация сидячего образа жизни
нормализация уровня стресса
сбалансированный режим сна и бодрствования
своевременная консультация специалистов.
ЗОЖ основывается на необходимости изменять свое поведение, пристрастия и привычки.
Курение и алкоголь – главные враги репродуктивной системы.
у мужчин угнетается выработка в организме тестостерона
уменьшается размер половых желез и снижается выработка мужских половых клеток
у женщин возникают стойкие нарушения менструального цикла, снижается качество половых клеток, менопауза наступает на 7-10 лет раньше.
Питание будущих родителей.
Пищевой рацион должен быть сбалансирован как по энергетической ценности, так и по потреблению белка, минералов и витаминов.
Вегетарианцы составляют группу высокого риска бесплодия, задержки развития плода.
Занятия физической культурой:
увеличивают выносливость организма, повышают стрессоустойчивость
нормализуют работу эндокринной системы
улучшают кровообращение органов малого таза.
Нормализация массы тела.
Для мужчин:
профилактика половых расстройств, улучшение качества половых клеток.
У женщин:
снижение рисков бесплодия, акушерских и перинатальных осложнений, сахарного диабета, гипертонии.
Своевременные консультации специалистов.
Визиты к врачу акушеру-гинекологу (репродуктологу) и урологу (андрологу) с целью профилактического осмотра, оценки репродуктивного здоровья и возможности получения необходимой медицинской помощи, должны стать важным компонентом здорового образа жизни для каждого человека, каждой пары, планирующей беременность".
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