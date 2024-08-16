Самарский врач акушер-гинеколог рассказала, как здоровый образ жизни влияет на репродуктивное здоровье

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Рассказывает врач акушер-гинеколог (репродуктолог) отделения ВРТ Самарского областного медицинского центра Династия, кандидат медицинских наук Светлана Рябова:



"Репродуктивное здоровье и здоровый образ жизни неотделимы друг от друга.



Определяющими репродуктивный потенциал человека являются:

отказ от вредных привычек - курение, алкоголь, наркотики

рациональное сбалансированное питание с соблюдением водного баланса

минимизация сидячего образа жизни

нормализация уровня стресса

сбалансированный режим сна и бодрствования

своевременная консультация специалистов.



ЗОЖ основывается на необходимости изменять свое поведение, пристрастия и привычки.



Курение и алкоголь – главные враги репродуктивной системы.

у мужчин угнетается выработка в организме тестостерона

уменьшается размер половых желез и снижается выработка мужских половых клеток

у женщин возникают стойкие нарушения менструального цикла, снижается качество половых клеток, менопауза наступает на 7-10 лет раньше.



Питание будущих родителей.

Пищевой рацион должен быть сбалансирован как по энергетической ценности, так и по потреблению белка, минералов и витаминов.



Вегетарианцы составляют группу высокого риска бесплодия, задержки развития плода.



Занятия физической культурой:

увеличивают выносливость организма, повышают стрессоустойчивость

нормализуют работу эндокринной системы

улучшают кровообращение органов малого таза.



Нормализация массы тела.

Для мужчин:

профилактика половых расстройств, улучшение качества половых клеток.

У женщин:

снижение рисков бесплодия, акушерских и перинатальных осложнений, сахарного диабета, гипертонии.



Своевременные консультации специалистов.

Визиты к врачу акушеру-гинекологу (репродуктологу) и урологу (андрологу) с целью профилактического осмотра, оценки репродуктивного здоровья и возможности получения необходимой медицинской помощи, должны стать важным компонентом здорового образа жизни для каждого человека, каждой пары, планирующей беременность".

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