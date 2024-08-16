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Самарский врач акушер-гинеколог рассказала, как здоровый образ жизни влияет на репродуктивное здоровье

16 августа 2024 14:11
97
Репродуктивное здоровье и здоровый образ жизни неотделимы друг от друга.

Рассказывает врач акушер-гинеколог (репродуктолог) отделения ВРТ Самарского областного медицинского центра Династия, кандидат медицинских наук Светлана Рябова:

"Репродуктивное здоровье и здоровый образ жизни неотделимы друг от друга.

Определяющими репродуктивный потенциал человека являются:
отказ от вредных привычек - курение, алкоголь, наркотики
рациональное сбалансированное питание с соблюдением водного баланса
минимизация сидячего образа жизни
нормализация уровня стресса
сбалансированный режим сна и бодрствования
своевременная консультация специалистов.

ЗОЖ основывается на необходимости изменять свое поведение, пристрастия и привычки.

Курение и алкоголь – главные враги репродуктивной системы.
 у мужчин угнетается выработка в организме тестостерона
уменьшается размер половых желез и снижается выработка мужских половых клеток
у женщин возникают стойкие нарушения менструального цикла, снижается качество половых клеток, менопауза наступает на 7-10 лет раньше.

Питание будущих родителей.
Пищевой рацион должен быть сбалансирован как по энергетической ценности, так и по потреблению белка, минералов и витаминов.

Вегетарианцы составляют группу высокого риска бесплодия, задержки развития плода.

Занятия физической культурой:
увеличивают выносливость организма, повышают стрессоустойчивость
 нормализуют работу эндокринной системы
улучшают кровообращение органов малого таза.

Нормализация массы тела.
Для мужчин:
 профилактика половых расстройств, улучшение качества половых клеток.
У женщин:
снижение рисков бесплодия, акушерских и перинатальных осложнений, сахарного диабета, гипертонии.

 Своевременные консультации специалистов.
Визиты к врачу акушеру-гинекологу (репродуктологу) и урологу (андрологу) с целью профилактического осмотра, оценки репродуктивного здоровья и возможности получения необходимой медицинской помощи, должны стать важным компонентом здорового образа жизни для каждого человека, каждой пары, планирующей беременность".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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