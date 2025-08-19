Самарский центр трансплантации Клиник СамГМУ — один из лидеров по количеству пересаженных органов в стране

Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиянам рассказали о народных приметах на 19 августа.
19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас
Полицейским они пояснили, что во время распития спиртных напитков у них закончились деньги и алкоголь.
Пьяные приключения: два жителя Волжского района украли вещи из чужого автомобиля
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября.
В Самарскую область поставлено почти 600 тысяч доз вакцин от гриппа
Он быстрее всех других специалистов подключил и настроил электропривод AUMA.
Специалист «РКС-Самара» поставил новый производственный рекорд
По итогам совместной встречи более 200 студентов и школьников выразили готовность трудиться на предприятии в составе студотрядов, 50 из них уже заполнили членские карточки.
Самарские студенческие отряды начали сотрудничество с компанией «Т Плюс»
Фигурант в нежилом помещении, расположенном Советском районе города Самары, осуществлял незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования.
Самарец за незаконную игорную деятельность ответит перед судом
Ветеранов и работников авиации поздравили с профессиональным праздником.
В Самаре отметили День Воздушного Флота России
Выставка называется «Пограничное состояние» потому, что, оказавшись на ней, каждый волен самостоятельно решать, где проходят границы и как их определять.
«Пограничное состояние»: в СОУНБ откроется выставка Татьяны Казаковой и Егора Ельцова
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.43
0.41
EUR 94.09
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский центр трансплантации Клиник СамГМУ — один из лидеров по количеству пересаженных органов в стране

19 августа 2025 10:11
179
В конце 2024 года в Клиниках СамГМУ впервые выполнили успешную пересадку сердца 57-летнему пациенту из Тольятти.

Самарский центр трансплантации органов и тканей Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) на протяжении 18 лет в круглосуточном режиме спасает жизни пациентов по всей стране. За это время центр не только стал флагманом региональной медицины, но и вошел в число лидеров в стране по количеству проведенных пересадок.

Центр был создан в 2006 году на базе Клиник СамГМУ, а уже к 2008 году в регионе проводилось 40 трансплантаций почки ежегодно. За все годы работы центра здесь подарили вторую жизнь порядка 1000 пациентов из Самарской области и самых разных уголков страны.

В конце 2024 года в Клиниках СамГМУ впервые выполнили успешную пересадку сердца 57-летнему пациенту из Тольятти. Его жизни угрожали такие грозные диагнозы дилатационная кардиомиопатия и сердечная недостаточность. Все консервативные методы исчерпали свои возможности и продлить жизнь мужчины и вернуть его к активному образу жизни могла только трансплантация.

«Развитие направления трансплантации очень важно для нашей медицины, поскольку у нас есть пациенты, которых нужно спасать уже сегодня», — комментирует руководитель Самарского центра трансплантации органов и тканей, главный специалист трансплантолог Минздрава Самарской области Алексей Миронов.

«Для успешной трансплантологии важна не только эффективно-работающая команда хирургов, нефрологов и трансплантологов, но и отлаженная система донорства органов. Поэтому практически с самого начала работы Центра мы начали ее выстраивать», — комментирует ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ Александр Колсанов, который стоял у истоков создания Самарского центра трансплантации органов и тканей.

В Самаре было создано Отделение забора и консервации органов и тканей, которое в 2015 году было реорганизовано в Самарский хирургический центр координации органного донорства - структурное подразделение Клиник СамГМУ. Сегодня центр выполняет ключевую роль в системе трансплантологии региона. Благодаря его работе полностью обеспечена потребность самарских врачей в донорских органах для трансплантации. Это значит, что сотни пациентов получают шанс на новую жизнь.

Важнейшая отрасль трансплантологии - оказание помощи детям. Клиники СамГМУ обучили хирурга-трансплантолога по специальности «детская хирургия», получили лицензию на проведение подобных операций детям. Первым спасенным подростком стал 16-летний пациент, которому провели родственную трансплантацию почки — донором стала его мать. С 11 лет мальчик страдал периодическими приступами воспаления почек— хроническим пиелонефритом. Со временем заболевание привело к утрате их работоспособности и страшному диагнозу — хронический пиелонефрит пятой степени, терминальная стадия почечной недостаточности. Уже через три недели после успешной операции юноша был выписан домой.

В прошлом году в Самарском центре трансплантации было выполнено около 60 пересадок почек, в два раза увеличено количество пересадок печени. 

В настоящее время решается вопрос по повышению доступности трансплантационной помощи для населения и интенсификации трансплантации сердца. «Наша самая насущная задача — вывести на регулярный уровень пересадку сердца и нарастить количество таких операций. У нас для этого есть все ресурсы», — подчеркивает Александр Колсанов.

Особое внимание в работе Центра трансплантации органов и тканей уделено налаживанию тесных связей с ведущими трансплантационными центрами страны. В частности ведется активное сотрудничество с Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, представители которого оказывают ценную консультационную поддержку в сложных случаях и запуске новых видов операций.

Все это помогло сформировать в Самаре профессиональную команду — преданных своему делу высококлассных специалистов, для которых трансплантология стала не просто работой, а настоящим призванием.

«Каждый из сотрудников этой команды вкладывает душу в спасение жизней, работая как единый слаженный механизм. Именно такой подход позволяет нам добиваться впечатляющих результатов в этой сложнейшей области медицины», — резюмирует Алексей Миронов.

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября.
19 августа 2025, 13:55
В Самарскую область поставлено почти 600 тысяч доз вакцин от гриппа
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября. Здравоохранение
81
В бригаду добровольцев вошли 7 врачей из учреждений здравоохранения региона.
18 августа 2025, 20:14
Андрей Орлов встретился с бригадой медработников, которая завтра отправляется в ДНР
В бригаду добровольцев вошли 7 врачей из учреждений здравоохранения региона. Здравоохранение
417
Самолечение при раке молочной железы — недопустимо.
18 августа 2025, 16:20
Самарский врач напомнил о регулярных обследованиях для раннего выявления рака молочной железы
Самолечение при раке молочной железы — недопустимо. Здравоохранение
463
Здравоохранение
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября.
19 августа 2025  13:55
В Самарскую область поставлено почти 600 тысяч доз вакцин от гриппа
88
В конце 2024 года в Клиниках СамГМУ впервые выполнили успешную пересадку сердца 57-летнему пациенту из Тольятти.
19 августа 2025  10:11
Самарский центр трансплантации Клиник СамГМУ — один из лидеров по количеству пересаженных органов в стране
179
В бригаду добровольцев вошли 7 врачей из учреждений здравоохранения региона.
18 августа 2025  20:14
Андрей Орлов встретился с бригадой медработников, которая завтра отправляется в ДНР
417
Самолечение при раке молочной железы — недопустимо.
18 августа 2025  16:20
Самарский врач напомнил о регулярных обследованиях для раннего выявления рака молочной железы
463
В обновленной поликлинике будут получать помощь порядка 11 тысяч жителей района.
18 августа 2025  11:55
Завершается капремонт поликлиники в Богатовском районе
379
Железо необходимо для выработки энергии, нормальной работы мозга и поддержания иммунной системы.
18 августа 2025  11:46
Врачи назвали способы восполнить железо естественным путем
358
В Клиниках СамГМУ уже внедрили новый способ в клиническую практику.
18 августа 2025  09:31
В СамГМУ разработали малотравматичный способ лечения детей с патологией коленной чашечки 
393
В Самаре перинатальному центру поставили новое оборудование
16 августа 2025  13:59
В Самаре перинатальному центру поставили новое оборудование
770
Среди первых доноров была заведующая поликлиническим отделением Большеглушицкой ЦРБ Сауле Айбулатова.
15 августа 2025  16:20
Жители села Большая Глушица приняли участие в донорской акции
823
Специалисты отмечают, что сахарный диабет и ожирение являются
15 августа 2025  15:11
Самарский врач-эндокринолог рассказала, как правильная борьба с избыточным весом поможет избежать сахарного диабета и гипертонии
1072
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15061
Весь список
В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
428
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
430
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
805
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
625
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
737
Весь список