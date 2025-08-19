Самарский центр трансплантации Клиник СамГМУ — один из лидеров по количеству пересаженных органов в стране

179

Самарский центр трансплантации органов и тканей Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) на протяжении 18 лет в круглосуточном режиме спасает жизни пациентов по всей стране. За это время центр не только стал флагманом региональной медицины, но и вошел в число лидеров в стране по количеству проведенных пересадок.

Центр был создан в 2006 году на базе Клиник СамГМУ, а уже к 2008 году в регионе проводилось 40 трансплантаций почки ежегодно. За все годы работы центра здесь подарили вторую жизнь порядка 1000 пациентов из Самарской области и самых разных уголков страны.

В конце 2024 года в Клиниках СамГМУ впервые выполнили успешную пересадку сердца 57-летнему пациенту из Тольятти. Его жизни угрожали такие грозные диагнозы дилатационная кардиомиопатия и сердечная недостаточность. Все консервативные методы исчерпали свои возможности и продлить жизнь мужчины и вернуть его к активному образу жизни могла только трансплантация.

«Развитие направления трансплантации очень важно для нашей медицины, поскольку у нас есть пациенты, которых нужно спасать уже сегодня», — комментирует руководитель Самарского центра трансплантации органов и тканей, главный специалист трансплантолог Минздрава Самарской области Алексей Миронов.

«Для успешной трансплантологии важна не только эффективно-работающая команда хирургов, нефрологов и трансплантологов, но и отлаженная система донорства органов. Поэтому практически с самого начала работы Центра мы начали ее выстраивать», — комментирует ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ Александр Колсанов, который стоял у истоков создания Самарского центра трансплантации органов и тканей.

В Самаре было создано Отделение забора и консервации органов и тканей, которое в 2015 году было реорганизовано в Самарский хирургический центр координации органного донорства - структурное подразделение Клиник СамГМУ. Сегодня центр выполняет ключевую роль в системе трансплантологии региона. Благодаря его работе полностью обеспечена потребность самарских врачей в донорских органах для трансплантации. Это значит, что сотни пациентов получают шанс на новую жизнь.

Важнейшая отрасль трансплантологии - оказание помощи детям. Клиники СамГМУ обучили хирурга-трансплантолога по специальности «детская хирургия», получили лицензию на проведение подобных операций детям. Первым спасенным подростком стал 16-летний пациент, которому провели родственную трансплантацию почки — донором стала его мать. С 11 лет мальчик страдал периодическими приступами воспаления почек— хроническим пиелонефритом. Со временем заболевание привело к утрате их работоспособности и страшному диагнозу — хронический пиелонефрит пятой степени, терминальная стадия почечной недостаточности. Уже через три недели после успешной операции юноша был выписан домой.

В прошлом году в Самарском центре трансплантации было выполнено около 60 пересадок почек, в два раза увеличено количество пересадок печени.

В настоящее время решается вопрос по повышению доступности трансплантационной помощи для населения и интенсификации трансплантации сердца. «Наша самая насущная задача — вывести на регулярный уровень пересадку сердца и нарастить количество таких операций. У нас для этого есть все ресурсы», — подчеркивает Александр Колсанов.

Особое внимание в работе Центра трансплантации органов и тканей уделено налаживанию тесных связей с ведущими трансплантационными центрами страны. В частности ведется активное сотрудничество с Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, представители которого оказывают ценную консультационную поддержку в сложных случаях и запуске новых видов операций.

Все это помогло сформировать в Самаре профессиональную команду — преданных своему делу высококлассных специалистов, для которых трансплантология стала не просто работой, а настоящим призванием.

«Каждый из сотрудников этой команды вкладывает душу в спасение жизней, работая как единый слаженный механизм. Именно такой подход позволяет нам добиваться впечатляющих результатов в этой сложнейшей области медицины», — резюмирует Алексей Миронов.

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ