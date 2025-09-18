Я нашел ошибку
159 лифтов обновят в домах Самарской области в 2025 году
Набиуллина: замедление экономики в России происходит, но рецессии нет
В СамГМУ разработали образовательную программу для аспирантов по интеграции ИИ в научные исследования
65% жительниц Самары не пойдут замуж без любви: миф «успеть до 30» перестает работать
Мишустин: около 40 трлн руб направят на реализацию нацпроектов до 2030 года
в Самаре выросли продажи плееров, приставок, фотоаппаратов и телефонов из нулевых
через год жильцы смогут следить за капремонтом домов онлайн
Двенадцать театров Поволжья объединит фестиваль «Волга театральная» в Самаре
Самарский регион - один из лидеров развития детской кардиохирургии

18 сентября 2025 10:48
128
Самара стала местом проведения Всероссийского съезда детских кардиохирургов и специалистов по врожденным порокам сердца.

В этом году отделение детской кардиохирургии Самарского областного клинического кардиологического диспансера им В. П. Полякова отмечает 20-летие.

«Проведение съезда на территории Самарской области — это, в первую очередь, признание профессиональных компетенций, которым владеют наши кардиохирурги, — подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. — Сегодня в регионе решаются задачи в рамках реализации национального проекта «Семья», который инициирован Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Нацпроект нацелен на укрепление здоровья семьи. Важнейшее его направление — охрана материнства и детства. В рамках мероприятий нацпроекта мы переоснащаем перинатальные центры, закупаем современное оборудование. Оно помогает в том числе своевременно выявлять патологии сердечно-сосудистой системы и проводить лечение».

Главный внештатный детский специалист сердечно-сосудистый хирург министерства здравоохранения Российской Федерации Алексей Ким отметил, что Самарская область является одним из лидеров развития детской кардиохирургии.

«Врождённые пороки сердца — это одна из самых сложных проблем детской кардиохирургии. И все направления хирургии клапанной патологии движутся в направлении реконструктивных операций. Мы нацелены на увеличение количества малоинвазивных эндоваскулярных операций, которые минимизируют травмы ребёнка», — отметил эксперт.

В Самарской области ежегодно рождается 200-250 детей с различными врождёнными пороками сердца.

«В год мы оперируем 190-210 пациентов, в том числе новорожденных. Из них 110-130 в условиях искусственного кровообращения, 40-50 человек с применением рентгенэндоваскулярных методов», — рассказал главный внештатный детский специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России в ПФО, главный внештатный специалист по детской кардиологии министерства здравоохранения Самарской области, руководитель Центра детской кардиохирургии и кардиоревматологии Самарского областного клинической кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Антон Авраменко.

Также на съезде избрали Президента общества детских кардиохирургов в 2025-2026 годах. Им стал Антон Авраменко.

Фото – Министерство здравоохранения Самарской области

15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15182
