Самарский офтальмолог рассказал, как сохранить здоровье глаз в осенний период

Об этом рассказывает заведующий приемного отделения Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского Алексей Емашов:

«В осенний период чаще обостряются хронические заболевания, которые могут вызвать воспалительные процессы глаза и его придаточного аппарата.

Такие заболевания, как конъюнктивиты, кератиты, иридоциклиты, блефариты, ячмени и халязионы, все связаны со снижением иммунитета. Холодная погода также способствует распространению простудных заболеваний.

Не стоит забывать и о профилактике глазного травматизма: перед наступлением зимы многие начинают приводить свои садовые участки в порядок, часто игнорируя средства защиты при проведении работ.

Чтобы минимизировать риски, следуйте простым рекомендациям:

При проведении работ на даче или в саду будьте внимательны. Ветер, пыль, мелкие частицы могут легко попасть в глаза, вызывая раздражение и повреждения.

Не забывайте о правилах безопасности при использовании химикатов, в том числе бытовых чистящих средств, храните их в недоступных для детей местах.

Время, проведённое на улице или дома, может обернуться травмами, если не следить за игрой детей. Будьте внимательны к тому, с чем играют дети, и объясняйте им правила безопасности.

Используйте защитные очки при выполнении работ, связанных с риском попадания частиц в глаза.

Одевайтесь по погоде, и не забывайте о профилактике простудных и вирусных заболеваний.

При возникновении неотложного состояния не занимайтесь самолечением, обращайтесь за медицинской помощью".

Фото: freepik.com