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Самарский кардиодиспансер получит новое высокотехнологичное оборудование

4 ноября 2021 18:09
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Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарских медиков с Днем народного единства.

В Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере имени Виктора Полякова обновят оборудование для рентгенохирургических операций при заболеваниях сердечно-сосудистой системы – остром инфаркте миокарда, ишемической болезни сердца, аритмии. Такое решение принял губернатор Дмитрий Азаров во время рабочей встречи со специалистами ведущего кардиологического центра Самарской области.

Прежде всего, губернатор поздравил коллектив СОККД с Днем народного единства: «День народного единства – праздник особый. И я хочу вас заверить, что сегодня вместе с вами – абсолютное большинство жителей нашего региона. Низкий вам поклон за ваш труд, в том числе, в период пандемии, когда нагрузка на вас увеличилась кратно. И тем не менее, вы выполняете все поставленные задачи, спасаете жизни людей, внедряете новые подходы». 

Дмитрий Азаров отметил, что в ближайшие годы обновление материально-технической базы кардиоцентра будет продолжено. «Есть предложения у главного врача, у руководства центра о том, какая модернизация здесь необходима. Сегодня сам посмотрю и такие решения приму. И меры поддержки, и меры укрепления материально-технического оснащения будут продолжены», – заверил глава региона.

Дмитрий Азаров отметил, что нагрузка на кардиохирургов постоянно растет, но медики достойно и профессионально выполняют свою работу – спасают людей.

«Хочу поблагодарить вас за героический труд, потому что в этих особых условиях вы каждый день фактически подвергаете свое здоровье дополнительному риску. И поверьте, мы все усилия приложим для того, чтобы хоть чуть-чуть облегчить ту тяжелую ношу, которая легла на вас в этот непростой период», – обратился руководитель области к медикам.

Губернатор также подчеркнул, что рабочая группа Минздрава России, которая провела в регионе несколько дней, дала высокую оценку квалификации и ответственности самарских медиков.

«Спасибо вам за это, потому что за этим – спасенные жизни», – резюмировал глава региона и вручил коллективу кардиоцентра сладкие подарки в рамках акции «Мы вместе».

Также Дмитрий Азаров осмотрел ключевые отделения кардиоцентра. Одно из них – отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Оно является ведущим в Самарской области и Поволжье, а в 2020 году самарские кардиохирурги по количеству выполненных чрескожных коронарных вмешательств (2655 операций) стали третьими в России. С начала текущего года сделано уже около 2500 операций.

«Я испытываю гордость за коллектив клиники, – признается заведующий отделением, главный внештатный специалист Самарской области по рентгеноэндоваскулярной диагностике и лечению Темур Кислухин. – Считаю, что в Самарской области и кардиодиспансере помощь поставлена так же, как в европейских клиниках. Все технологии, которые есть в мире, есть и у нас. Неоднократно приезжали коллеги и говорили: «А чему мы будем вас учить?»

В отделении работает шесть докторов, 11 медсестер и пять санитаров. В день медики принимают до 30 пациентов, в половине случаев процедура заканчивается оперативным вмешательством, поделился с главой региона Темур Кислухин.

«Наши операции на сердце – это только звучит грозно, – пояснил врач высшей квалификационной категории. – На самом деле все проводится через небольшой прокол на руке. В него заводится инструмент и непосредственно в сердце выполняется операция под рентгенологическим контролем. Мы на мониторе видим все наши манипуляции, видим сердце, видим закрытую артерию при инфаркте, открываем ее и ставим стент».

Стентирование сонных артерий – современный и эффективный метод хирургического лечения, восстанавливающий проходимость артериального русла, позволяющий предотвратить развитие ишемического инсульта и снижающий процент возможных осложнений при аортокоронарном шунтировании.

Операция длится 40-45 минут, и, как правило, все это время пациент находится в сознании. Чтобы минимизировать нагрузку на психику, в операционной играет спокойная музыка. Завотделением «подсмотрел» это во время стажировок в лучших клиниках мира. Такой подход, по его словам, позволяет бороться с паническими атаками, и пациент спокойнее переносит процедуры и хирургическое вмешательство.

В рентгенохирургическом отделении – три операционных. Сейчас основная нагрузка лежит на операционной №1, где установлено высокотехнологическое цифровое оборудование. Его при поддержке Дмитрия Азарова СОККД приобрел в 2019 году. На нем уже выполнено 9285 операций.

Две другие операционные используются реже, в том числе та, где установлен единственный в регионе аппарат для хирургических операций при сердечной аритмии. Часть оборудования здесь технически устарела, пояснил главный врач СОККД Владимир Горячев.

«Принимаем решение по замене оборудования, в следующем году будем планировать», – выслушав специалистов, сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор поручил главврачу провести диагностику операционных на соответствие современным требованиям, чтобы монтаж нового оборудования прошел как можно быстрее.

«Это надо сделать сейчас, не откладывая. Потому что, если мы что-то выявим и это совпадет со сроками поставки, мы удлиним простой одной из операционных, а этого допустить нельзя», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

 

Фото:   правительство СО

Теги: Медицина

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