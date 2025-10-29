Самарские врачи спасли жизнь 17-летнему парню после тяжёлого инсульта

255

Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина спасли 17-летнего пациента с ишемическим инсультом и тромбозом основной артерии. Это одно из самых опасных состояний, когда закупоривается сосуд, питающий ствол мозга. В таких случаях смертность достигает 99%.



Пациент поступил в крайне тяжёлом состоянии. Команда специалистов Регионального сосудистого центра в кратчайшие сроки провела тромболитическую терапию, а затем — механическую тромбоэкстракцию, полностью восстановив кровоток в жизненно важной зоне мозга.



После интенсивного лечения пациент прошёл два этапа медицинской реабилитации, начиная с ранней реабилитации в реанимации и первичном сосудистом центре, затем в отделении медицинской реабилитации № 2 областной больницы.



Пациент выписан с минимальным неврологическим дефицитом: ходит, разговаривает, полностью себя обслуживает. Ему был рекомендован третий этап реабилитации по месту жительства, и уже сегодня он вернулся к своей обычной жизни — учится, общается с друзьями, строит планы на будущее.



«Такие случаи показывают, насколько важна чёткая организация сосудистой помощи. Современные реперфузионные технологии — тромболизис и тромбоэкстракция — дают шанс. Тромбоз основной артерии — одно из самых тяжёлых и часто фатальных состояний. Должно совпасть множество факторов: своевременное обращение, готовность команды, технические возможности центра. И когда всё складывается — происходит чудо, поддержанное профессионализмом», — отметила главный внештатный специалист-ангионевролог министерства здравоохранения Самарской области, руководитель регионального сосудистого центра Ольга Андрофагина.



Специалисты напоминают, главное при инсульте — вовремя обратиться за медицинской помощью. Первые 4,5 часа после появления симптомов — «золотое время», когда можно полностью восстановить кровоток и избежать тяжёлых последствий.

Фото: минздрав СО