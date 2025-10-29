Я нашел ошибку
В этом году на конкурс было подано больше 130 заявок.
В Самарском институте культуры прошел Всероссийский конкурс вокального искусства «Надежда»
Такой фестиваль впервые пройдет на «Солидарность Самара Арене».
Легенды сборной России дадут урок футбола самарским детям 
Премия выявляет лучшие регионы, города, практики и компании в сфере креативных индустрий, поощряя проекты, выдающихся деятелей, творцов и профессионалов, чьи прорывные достижения и личный вклад меняют креативный ландшафт России.
Стартовал приём заявок на V Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий
Спортсмены Самарской области выступят в финалах футбола глухих (юноши), футбола на электроколясках, футбола слепых и футбола ампутантов.
Самарские футболисты примут участие в финале Всероссийских соревнований «FONBET Стальная воля» в Сириусе
В группе риска - пациенты старше 60 лет с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и атеросклероз.
Самарский врач-гериатр назвала 10 мер профилактики инсульта для людей пожилого возраста
Пациент выписан с минимальным неврологическим дефицитом: ходит, разговаривает, полностью себя обслуживает.
Самарские врачи спасли жизнь 17-летнему парню после тяжёлого инсульта
Самарские врачи спасли жизнь 17-летнему парню после тяжёлого инсульта

29 октября 2025 17:40
255
Пациент выписан с минимальным неврологическим дефицитом: ходит, разговаривает, полностью себя обслуживает.

Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина спасли 17-летнего пациента с ишемическим инсультом и тромбозом основной артерии. Это одно из самых опасных состояний, когда закупоривается сосуд, питающий ствол мозга. В таких случаях смертность достигает 99%.

Пациент поступил в крайне тяжёлом состоянии. Команда специалистов Регионального сосудистого центра в кратчайшие сроки провела тромболитическую терапию, а затем — механическую тромбоэкстракцию, полностью восстановив кровоток в жизненно важной зоне мозга.

После интенсивного лечения пациент прошёл два этапа медицинской реабилитации, начиная с ранней реабилитации в реанимации и первичном сосудистом центре, затем в отделении медицинской реабилитации № 2 областной больницы.

Пациент выписан с минимальным неврологическим дефицитом: ходит, разговаривает, полностью себя обслуживает. Ему был рекомендован третий этап реабилитации по месту жительства, и уже сегодня он вернулся к своей обычной жизни — учится, общается с друзьями, строит планы на будущее.

«Такие случаи показывают, насколько важна чёткая организация сосудистой помощи. Современные реперфузионные технологии — тромболизис и тромбоэкстракция — дают шанс. Тромбоз основной артерии — одно из самых тяжёлых и часто фатальных состояний. Должно совпасть множество факторов: своевременное обращение, готовность команды, технические возможности центра. И когда всё складывается — происходит чудо, поддержанное профессионализмом», — отметила главный внештатный специалист-ангионевролог министерства здравоохранения Самарской области, руководитель регионального сосудистого центра Ольга Андрофагина.

Специалисты напоминают, главное при инсульте — вовремя обратиться за медицинской помощью. Первые 4,5 часа после появления симптомов — «золотое время», когда можно полностью восстановить кровоток и избежать тяжёлых последствий.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

