самарские врачи спасли мужчину, пережившего клиническую смерть

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50-летний мужчина поступил с острым инфарктом миокарда в приемное отделение Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. Уже в больнице пациент потерял сознание, произошла остановка сердца.



Мужчина терпел сильные загрудинные боли с часу ночи, но вызвал «скорую» только под утро, когда уже начал терять сознание от боли.



В больнице врачи немедленно приступили к реанимационным мероприятиям. В течение 50 минут пациент находился в состоянии клинической смерти. Длительность реанимационных мероприятий была связана с повторяющимися приступами фибрилляции желудочков сердца, выраженными нарушениями проводимости с крайне низкой частотой сердечных сокращений, при которых организм не способен поддерживать нормальные показатели системной гемодинамики.



Уникальность случая заключается не только в продолжительности реанимационных мероприятий, но и в отсутствии последствий продолжительной клинической смерти у пациента. Врачи применили различные методы, включая дефибрилляцию, временную электрокардиостимуляцию, стабилизацию артериального давления и искусственную вентиляцию легких.



«При клинической смерти происходит остановка сердца, отсутствует дыхание и угасают функции нервной системы. Это состояние обратимо, но требует максимально быстрых реанимационных действий. Часто после длительной реанимации у пациента наблюдается постреанимационная болезнь, сопровождающаяся длительным коматозным состоянием, выраженным нарушением когнитивных функций, длительным расстройством всех функций организма и полиорганной недостаточностью. Самым важным в нашем случае стало как спасение пациента, так и отсутствие у него неврологических или когнитивных нарушений», - подчеркнул заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии №2 Артем Алексанкин, непосредственно принимавший участие в реанимационных мероприятиях.



Заведующий кардиологическим отделением Алексей Чернышев рассказал, что за 30 лет его работы врачом, он может вспомнить всего 2 подобных случая.



«Хочу отметить, что успешных реанимаций проводится много, но здесь особенность в длительности времени остановки сердца», - пояснил врач.



После реанимационных мероприятий пациенту провели экстренную коронарографию, стентирование правой коронарной артерии - установили 3 стента и полностью восстановили кровоток.



"Спасибо всем врачам, медсестрам, сотрудникам больницы за профессионализм, за исполнение своего долга, за то, что борются до конца за жизнь пациентов", - поделился пациент.



В настоящее время состояние пациента удовлетворительное, он выписан из кардиологического отделения и направлен на реабилитацию. Врачами рекомендовано постоянное наблюдение за показателями здоровья, прием лекарств и регулярные медицинские осмотры кардиолога.

Фото: Минздрав региона