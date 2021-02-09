Самарские ученые разрабатывают комплекс для диагностики рака внутренних органов с помощью эндоскопии

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Специалисты СамГМУ и Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева модернизируют аппаратно-программный комплекс, который изначально был разработан для диагностики новообразований кожи. Прибор позволил повысить точность ранней диагностики рака кожи до 97%. Сегодня ученые работают над тем, чтобы с его помощью можно было проводить обследования для диагностики рака легкого, пищевода, желудка.

Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из важнейших направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В развитии системы здравоохранения, усилении профилактической работы и раннего выявления заболеваний, обновлении материально-технической базы лечебных учреждений, оснащении их новым современным оборудованием – в том числе стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Над совершенствованием технологий для более ранней диагностики онкозаболеваний работают и самарские ученые. За цикл научных работ «Оптическая биопсия биотканей», один из разработчиков, Иван Братченко, стал лауреатом Губернской премии в области науки и техники за 2020 год. Ее вручил глава региона Дмитрий Азаров. «Мы гордимся достижениями наших земляков, которые вносят весомый вклад в развитие отечественной и мировой научной мысли, - подчеркнул Губернатор. - Ваши успехи в различных областях знаний свидетельствуют о том, что Самарская область по-прежнему является одним из признанных научно-исследовательских центров. Вы создаете базу для перспективных научно-технологических заделов, для решения самых сложных задач в наукоемких отраслях экономики».

В основе методики самарских ученых - разработанная на кафедре лазерных и биотехнических систем Самарского университета система спектроскопического анализа проблемных участков кожи с последующей медицинской интерпретацией полученных данных.

«Мы используем оптические методы для диагностики состояния тканей организма, - рассказывает доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Иван Братченко. - Этот подход называется «оптическая биопсия» и состоит в том, что свет взаимодействует с молекулами биологических тканей. И если в биологических тканях происходит какое-то изменение, например, при развитии ракового заболевания, то по изменению длины волны света мы сможем отследить развитие злокачественной опухоли».

Комплекс, состоящий из трех приборов, разработали в 2017 году. С его помощью для диагностики новообразований кожи обследовали уже более 500 пациентов. В результате были получены принципиально новые данные, которые позволили ученым расширить область применения комплекса.

Это комплекс неинвазивной, совершенно безопасной диагностики новообразований кожи с использованием лазерных и спектральных технологий, отмечают ученые. Сейчас он находится на модернизации, которая проводится с учетом полученных данных. Планируется, что с помощью этого комплекса на основе тех же физических принципов можно будет проводить также обследования с помощью эндоскопа для диагностики опухолей внутренней локализации - рака легкого, пищевода, желудка.

«Специальное тонкое волокно помещается во внутренний канал эндоскопа. И мы обычным эндоскопом заходим, смотрим подозрительный участок. Можно, конечно, взять биопсию, ждать неделю, а можно зайти тоненьким прибором прикоснуться и точно так же снять сигнал, - поясняет доцент кафедры онкологии СамГМУ Александр Морятов. - Вот как раз такой прибор в нашей лаборатории и создается, потому что готового такого нет. Он позволит без проколов исследовать слизистую оболочку бронхов, желудка, кишечника, также его можно будет применять в урологии, гинекологии».

Сегодня главная задача, говорят ученые, - сделать разработанные приборы доступными для использования. В идеале они должны стать помощниками врача как в районной поликлинике, так и в крупном диагностическом центре, передает пресс-служба облправительства.

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