Самарские офтальмологи спасли глаз и зрение пациенту после травмы

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Житель Самары Сергей Колпаков поступил в больницу им. Т.И.Ерошевского с патологией роговицы и крайне низким зрением, которое возникло в результате полученной некоторое время назад травмы глаза. Пациенту потребовалось срочное хирургическое вмешательство. Врачи микрохирургического офтальмологического отделения №2 глазной больницы им. Т.И.Ерошевского провели сложную органосохранную операцию, выполнив пересадку роговицы.

Главный врач больницы им. Т.И.Ерошевского Андрей Владимирович Золотарев:

«Особенность этого случая в том, что поводом для этой операции послужила нестандартная ситуация – кератоэктазия (изменение формы роговицы) после травмы, достаточно редко бывает. У большинства специалистов в области трансплантации роговицы опыта с такими пациентами нет, поэтому, что делать с такими пациентами не всегда понятно. У нас в больнице, практически с самого основания, работает специальное травматологическое отделение, опыт работы большой, поэтому даже в самых сложных случаях наши специалисты могут решать проблемы, мы знаем, что делать. Случай нетипичный в первую очередь по показаниям. Обычно пересадка роговицы выполняется, если есть рубец, или после ожога, или есть помутнение. Изменения роговицы, которое произошло после травмы у этого пациента – это достаточно редкая ситуация. Но мы с ней справились и очень хорошо справились. Обычно после пересадки роговицы такой высокий результат получить сразу не удается, тем более, что достигнутые результаты еще не окончательные и однозначно будут улучшаться».

По статистике в больнице им. Т.И.Ерошевского ежегодно проводится от 100 до более 200 операций по трансплантации роговицы. Реабилитационный период при пересадке роговицы очень длительный. Врачи-офтальмологи больницы им. Т.И.Ерошевского наблюдают таких пациентов 1,5-2 года, назначают лечение и проводят регулярные осмотры.



Во время операции по пересадке роговицы у пациента была выявлена осложненная катаракта и серьезные внутренние повреждения глазного яблока. Требовалась еще одна операция. После трансплантации роговицы больной находился более года в стадии реабилитации. В марте текущего года была проведена еще одна высокотехнологичная операция по замене хрусталика и имплантации интраокулярной линзы.

Врач-офтальмолог микрохирургического офтальмологического отделения №2 больницы им. Т.И.Ерошевского Анатолий Евгеньевич Милюдин:

«Ко мне пациент поступил после пересадки роговицы, трансплантат был в отличном состоянии. У нас была задача поменять хрусталик, убрать мутный и поставить искусственный прозрачный. Операция достаточно известная, но достаточно сложная. Ситуация осложнялась тем, что глаз был после травмы, хирургия хрусталика была нестандартной. Нам нужно было сделать максимально эффективную и минимально травматичную операцию, чтобы сохранить одновременно трансплантат роговицы и имплантировать хрусталик в правильное положение, дать пациенту максимально возможную остроту зрения. Операция длилась около 30 минут, каких-то сложностей не возникло, пациент перенес замечательно. Сейчас мы наблюдаем отличную картину, трансплантат прозрачен, все стабильно, хрусталик стоит именно там, где должен стоять, и наблюдаем хорошую остроту зрения».

Благодаря мастерству офтальмохирургов и современному оборудованию, которым оснащена Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им. Т.И.Ерошевского, глаз и зрение больного удалось спасти. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, зрение травмированного глаза составляет 60%, больной находится под наблюдением врачей-офтальмологов. Врачи уверены, что в дальнейшем зрение еще будет улучшаться.

Сергей Колпаков, пациент:

«После операции по пересадке роговицы появились цвета, я начал видеть силуэты. Врачи сказали, что глаз спасен и ничего не угрожает. До операции была вероятность потери зрения. Было тревожно остаться с одним глазом. Так как травма у меня была серьезная, врачи разъяснили, что как только роговица приживется, следующим этапом будем менять хрусталик. После того, как реабилитация прошла, мне выполнили еще одну операцию, все прошло быстро и качественно. На следующий день я проснулся и увидел не только силуэты, но часы на своей руке, разглядел стрелки на циферблате. На эту операцию я шел с надеждой, и она оправдалась. Я очень благодарен всем врачам и персоналу больницы им. Т.И.Ерошевского за чуткость, внимание и профессионализм, за спасенный глаз и зрение».

«Пациенты больницы им. Т.И.Ерошевского могут быть уверены и спокойно довериться врачам, так как с одной стороны, у нас богатейший опыт, в этом году больнице исполняется 60 лет. Травматологи и специалисты по трансплантации роговицы начали работать с первых лет основания больницы, опыт накоплен колоссальный. Новые специалисты, которые приходят к нам в клинику очень быстро и хорошо перенимают опыт своих предшественников, у нас есть преемственность, качество достигается максимальное. С другой стороны – современные технологии. Для пересадки роговицы часто мы используем новый фемтосекундный лазер, который дает возможность проводить разрезы безошибочно, с точностью до 1-2 микрон. Все это в комплексе нам дает возможность добиваться результатов, о которых раньше можно было только мечтать – отметил Андрей Владимирович».

В рамках реализации мероприятий государственной программы развития здравоохранения Самарской области на 2014-2023 г.г., при содействии Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, с 2019 года в больницу им. Т.И.Ерошевского поступает новое высокотехнологичное оборудование. На сегодняшний день больница оснащена самым современным высокоточным хирургическим и диагностическим оборудованием последнего поколения, позволяющим оказывать высокотехнологичную помощь взрослому и детскому населению Самарской области и пациентам других регионов РФ.