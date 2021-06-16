Самарские энергетики приняли участие в акции по сдаче крови

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В Волжском производственном отделении филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» прошла акция по сдаче крови. Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню донора, который ежегодно отмечается 14 июня.

Это уже не первая донорская акция, в которой участвуют энергетики. Подготовку к донации проводила специализированная выездная бригада Самарской областной станции переливания крови. Перед сдачей крови участники акции прошли необходимый предварительный медицинский осмотр и заполнили анкету о самочувствии и состоянии здоровья. При отсутствии противопоказаний принять участие в акции мог каждый желающий. Среди энергетиков были не только доноры со стажем, но и те, кто сдавал кровь впервые. На этот раз донорами стали более 40 человек.

«Я знаю, что необходимость в донорской крови возникает в медицинских учреждениях на регулярной основе. Своевременное пополнение банка крови – важнейшая задача для медперсонала станции переливания крови. Сегодня у каждого из нас есть уникальная возможность, в буквальном смысле подарить частичку своей души и сердца другим людям. А становясь донорами, мы вступаем в одну большую неравнодушную семью, объединенную одной целью – спасти человеческую жизнь», – заявил Александр Лоцманов, ведущий инженер отдела эксплуатации приборов учета Волжского ПО филиала «Самарские РС».

Согласно статистике, ежегодно в России в переливании крови нуждается порядка двух миллионов человек. Переливание крови помогает спасти жизнь человека.

Всемирный день донора крови учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 2005 году с целью привлечь внимание общественности к вопросу о потребностях человечества в безопасной крови и продуктах крови.



