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Самарские артисты принимают активное участие в прививочной кампании

31 октября 2024 15:05
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Среди них артист Самарского театра драмы и театра-студии «Галифе» Александр Бригаднов.

Среди них и артист Самарского академическом театра драмы им. М. Горького и театра-студии «Галифе» при Доме офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова Александр Бригаднов. На днях он сделал прививку от гриппа в Самарской областной клинической больнице №2.

Александр Бригаднов отметил, что значительную часть своей жизни он проводит на работе. Артист придает особое значение здоровью, так как стремится обеспечить качество жизни и безопасность - для себя, своих близких и коллег.

«Забота о здоровье влияет на успех нашего творческого дела. Для укрепления иммунитета мои коллеги активно проходят вакцинацию, и я тоже решил привиться от гриппа. И всем нашим зрителям, жителям города, Самарской области и страны советую защить себя от инфекции и быть здоровыми», - поделился Александр Бригаднов.

Недавно артисты театра создали творческий видеоролик, посвященный важности вакцинации и формированию коллективного иммунитета https://clck.ru/3EK3N9. Сегодня актёры готовятся к спектаклю "Женитьба", который состоится 11 ноября в театре-студии "Галифе"

Врачи напоминают, что особенно важно пройти иммунизацию людям из групп риска - пожилым, пациентам с хроническими заболеваниями, детям и всем, кто в рамках профессиональной деятельности активно контактирует с людьми.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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