Самарская Служба крови приглашает стать донорами костного мозга

В рамках Всемирного дня донора костного мозга пройдет недельная акция "Шанс на жизнь - может подарить каждый!" по вступлению в Федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга.

С 22 по 27 сентября каждый желающий от 18 до 45 лет сможет пополнить базу потенциальных доноров, посетив Самарскую областную станцию переливания крови.

Специалисты ответят на все интересующие вопросы и подробнее расскажут о процедуре. Каждый потенциальный донор, сдавший образец крови для типирования в рамках акции, получит сертификат о вступлении в регистр и памятный сувенир от Службы крови.

Акция пройдет в отделениях станции переливания крови:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 156. пн.-пт. с 8.00 до 13.00, в рабочую субботу с 8.00 до 12.00 по предварительной записи.

г. Тольятти, Московский пр.,19, пн.-чт. 7.30 - 12.30, пт. 7.30 - 11.30, в рабочую субботу с 7.30 до 11.30 по предварительной записи.

г. Сызрань, ул. Солнечная, 40, пн.-пт. с 8.00 до 13.00, в рабочую субботу с 8.00 до 12.00 по предварительной записи.

В нашей стране с 2022 года по поручению Президента России Владимира Путина существует Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. За три года он расширился более, чем в 4 раза, и в настоящий момент насчитывает уже более 480 тысяч потенциальных доноров. Чем больше людей вступит в регистр, тем выше шансы оказать своевременную помощь нуждающимся в пересадке костного мозга пациентам.

Фото: минздрав СО