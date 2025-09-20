Я нашел ошибку
С 22 по 27 сентября каждый желающий сможет пополнить базу потенциальных доноров.
Самарская Служба крови приглашает стать донорами костного мозга
Голы: Пестряков, Бистрович .
"Акрон" - "Рубин" - 2:2
Артисты представили отрывок из легендарного спектакля «Левша», поэму «Граф Нулин» Александра Пушкина и исполнили музыкальные номера.
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
"Потому что бумажный учебник формирует мировоззрение, он формирует развитие ребенка, в том числе и головного мозга".
В российских школах не планируется применять электронные учебники
Уже 21 сентября стартует чемпионат мира по параплаванию в Сингапуре! 
Кирилл Пульвер готовится к выступлению на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.
ДТП в Хворостянском районе: погиб водитель при съезде в кювет автомобиля
В Самаре ночью +9, +11°С, днем +20, +22°С.
21 сентября в регионе без осадков, до +22°С
Их нехватка отражается на работе нервной системы и мышц.
Врач-эксперт отметила необходимость контроля за уровнем кальция и магния осенью
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
В Самарском университете сотрудники ГУ МВД СО провели профориентационную встречу со студентами
Самарская Служба крови приглашает стать донорами костного мозга

20 сентября 2025 23:47
С 22 по 27 сентября каждый желающий сможет пополнить базу потенциальных доноров.

В рамках Всемирного дня донора костного мозга пройдет недельная акция "Шанс на жизнь - может подарить каждый!" по вступлению в Федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга.

С 22 по 27 сентября каждый желающий от 18 до 45 лет сможет пополнить базу потенциальных доноров, посетив Самарскую областную станцию переливания крови.

Специалисты ответят на все интересующие вопросы и подробнее расскажут о процедуре. Каждый потенциальный донор, сдавший образец крови для типирования в рамках акции, получит сертификат о вступлении в регистр и памятный сувенир от Службы крови.

Акция пройдет в отделениях станции переливания крови:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 156. пн.-пт. с 8.00 до 13.00, в рабочую субботу с 8.00 до 12.00 по предварительной записи.
г. Тольятти, Московский пр.,19, пн.-чт. 7.30 - 12.30, пт. 7.30 - 11.30, в рабочую субботу с 7.30 до 11.30 по предварительной записи.
г. Сызрань, ул. Солнечная, 40, пн.-пт. с 8.00 до 13.00, в рабочую субботу с 8.00 до 12.00 по предварительной записи.

В нашей стране с 2022 года по поручению Президента России Владимира Путина существует Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. За три года он расширился более, чем в 4 раза, и в настоящий момент насчитывает уже более 480 тысяч потенциальных доноров. Чем больше людей вступит в регистр, тем выше шансы оказать своевременную помощь нуждающимся в пересадке костного мозга пациентам.

 

Фото:   минздрав СО

