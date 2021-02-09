Самарская поликлиника получила более 200 единиц оборудования по нацпроекту для внедрения информационных технологий

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В Самарской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» продолжается информатизация медучреждений. Больницы и поликлиники региона оснащают информационно-коммуникационным оборудованием.

Цифровизация здравоохранения — одно из приоритетных направлений реализации нацпроекта, инициированного Президентом России Владимиром Путиным. «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» — в том числе, часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Реализация проекта позволит улучшить качество губернской медицины. Так, в регионе количество рабочих мест медицинских работников, оснащенных необходимым компьютерным оборудованием, превысило 17 тысяч.

Особый акцент делается на предоставлении жителям губернии новых электронных сервисов в здравоохранении. В 2020 году в Самарской городской поликлинике №13 Железнодорожного района начали внедрять Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Она предназначена для автоматизации процессов регистрации, учёта и получения медицинских документов, что даст возможность медперсоналу работать в едином цифровом пространстве, повысит доступность медпомощи для пациентов.

В рамках дистанционного взаимодействия пациенты могут удаленно записываться на прием к врачу, вызвать его на дом или получить телемедицинскую консультацию. Кроме того, крупные изменения касаются и развития локально-вычислительной сети, а также обеспечения медицинского персонала автоматизированными рабочими местами различного направления.

«В наше учреждение поступило 226 компьютеров для врачей, медсестер и параклинических служб, - рассказала главный врач поликлиники Анна Кравец. - Это позволяет медицинскому персоналу вести электронную медицинскую карту пациента. Кроме того, мы получили оборудование для проведения телемедицинских консультаций, web- камеры, наушники. Для регистратур установлены принтеры, для процедурных кабинетов по забору анализов - термопринтеры для маркировки биоматериалов. Цифровое здравоохранение направлено на то, чтобы повысить эффективность и качество оказываемой медицинской помощи».