Самарская областная детская больница получила 5 новых автомобилей

5 новых автомобилей неотложной медицинской помощи для маленьких пациентов: в регионе продолжается модернизация первичного звена

В этом году в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н. Ивановой получила 5 новых автомобилей «ЛАДА-Гранта» для оказания неотложной медицинской помощи, в том числе детям участников СВО, обслуживания вызовов на дому маломобильных пациентов, доставки биоматериала.

Областная детская больница оказывает помощь детскому населению всего Октябрьского района, одного из самых густонаселённых в городе. Сегодня более 25 000 маленьких пациентов получают необходимую медицинскую помощь в трёх адаптированных помещениях. Чтобы улучшить качество медицинской помощи, в районе ведется строительство современной поликлиники, рассчитанной на 500 посещений в смену. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 67%.

«Новые автомобили уже задействованы в работе амбулаторно-поликлинической службы больницы, в частности, в трех отделениях, – отмечает главный врач больницы Ольга Галахова. – Участковые врачи-педиатры оперативно выезжают на вызовы, чтобы обеспечить маленьким пациентам своевременную первичную медико-санитарную помощь. С открытием новой поликлиники эти автомобили будут закреплены за конкретными участками, что позволит повысить оперативность и качество оказания медпомощи».

На данный момент в распоряжении больницы 11 машин неотложной медицинской помощи. Они задействованы ежедневно, включая выходные дни, обеспечивая работу дежурных специалистов.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения переданы 197 автомобиля, из них 27 машин на базе «ГАЗ Соболь», оснащенные приемным устройством и носилкам.

Фото: минздрав СО