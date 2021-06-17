Самарская область - в топ-3 в Приволжском ФО по обеспеченности населения местами в санаториях

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Портал бронирования Санатории-России. рф представил рейтинг обеспеченности населения местами в санаториях в субъектах Приволжского федерального округа (ПФО).

Россияне все чаще отдыхают в своем или соседнем регионе проживания, в то время как на южных курортах России практически не осталось свободных мест этим летом.

В топ-10 в Поволжье по числу мест в санаториях на 100 тысяч населения вошли Удмуртия (320), Самарская область (306), Кировская область (290), Башкортостан (283), Пермский край (276), Ульяновская область (265), Чувашия (251), Марий Эл (245), Татарстан (236) и Оренбургская область (221).

Для сравнения, в Крыму 2322 места в санаториях на 100 тысяч населения, в Краснодарском крае - 1751 место.

Для составления рейтинга использовались публичные данные Росстата о числе мест в санаториях и населении регионов.