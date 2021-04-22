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Самарская область опережающими темпами ведет закупку мобильных фельдшерско-акушерских пунктов

22 апреля 2021 19:11
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Для защиты здоровья россиян Путин в Послании поставил задачу Правительству вместе с субъектами РФ расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров.

Для защиты здоровья россиян глава государства в Послании поставил задачу Правительству совместно с субъектами РФ расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров, запустить их в полном объеме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов:

«Здесь важен максимальный охват. Поэтому уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов», – подчеркнул Президент Владимир Путин.

Самарская область опережающими темпами ведет закупку мобильных фельдшерско-акушерских пунктов: напомним, что в начале этого года губернатор Дмитрий Азаров уже передал 19 мобильных ФАПов учреждениям здравоохранения губернии. Это позволило ускорить темпы проведения профосмотров, диспансеризации и вакцинации населения в отдаленных населенных пунктах.

Александр Муравец, главный врач ГБУЗ "Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики":

"Действительно, в прошлом году во время пандемии была приостановлена диспансеризация. Мы все, даже те, кто сомневались в ее эффективности, увидели, как нам ее не хватает. И гражданам, и отрасли насколько она была важна. И с марта диспансеризация в Самарской области была возобновлена. Мы уже ведем диспансеризацию, профилактические медицинские осмотры, пока не в том количестве, хотим по меньшей мере удвоить. Это важнейший элемент профилактики социально значимых заболеваний, выявление факторов риска, работа с этими факторами риска у граждан. Причем по коронавирусной инфекции отдельная большая тема - мы здесь говорим не столько о приглашении на диспансеризацию, сколько о многоуровневой системе реабилитации. В области создана система реабилитации для граждан с новой коронавирусной инфекцией по всем современным канонам, с использованием санаториев Самарской области, в тесном взаимодействии с ковидными госпиталями, это приоритетнейшее направление, в области оно активно отрабатывается".

Андрей Орлов, главный врач ГБУЗ СОКОД, д.м.н., главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области:

«Во всех развитых странах мира основными причинами низкой продолжительности жизни являются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Сегодня в Самарской области для увеличения этого показателя 75 лет и более имеются все предпосылки и возможности. Этому способствует профилактика среди населения факторов риска развития, своевременное выявление причин и ранних стадий онкологических заболеваний. В Послании Президента России В.В. Путина обращено особое внимание на активизацию диспансеризации взрослого населения, что также позволит увеличить средний возраст населения. Значительный вклад в увеличение продолжительности жизни ожидается получить в нашей области за счет реализации региональной целевой программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».

 

Теги: Акценты диспансеризация Послание Путин

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