Благодаря нацпроекту в начале этого года Самарская городская поликлиника № 6 получила 5 новых автомобилей Lada Granta. Это позволило повысить доступность и оперативность медицинской помощи для населения, особенно для маломобильных граждан. Автомобили работают ежедневно с 8:00 до 20:00.



«Сейчас наш автопарк составляет девять автомобилей, и большинство из них – Lada Granta. Эти автомобили – большое подспорье для наших мобильных бригад. Они используются для оказания медицинской помощи на дому, доставки лекарств пациентам, оказания неотложной медицинской помощи», – отметила главный врач поликлиники Светлана Гусева.



Также новые автомобили задействованы для проведения исследований, забора крови и снятия ЭКГ у маломобильных пациентов на дому, для транспортировки пожилых жителей в стационарные учреждения.



«Мы осуществляем в среднем не менее 20 выездов к пациентам за рабочую смену на каждом автомобиле, – подчеркнула главный врач. – Новые машины более надежны, они реже ломаются, что позволяет нам сохранять ресурс и избежать простоев. Но главное – это доступность помощи. Наличие достаточного количества автомобилей позволяет нам одновременно направлять разные бригады: врачебную, фельдшерскую, сестринскую – к разным пациентам, что значительно ускоряет оказание необходимой помощи».



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в этом году в медучреждения региона переданы 197 автомобилей.

Фото: минздрав СО