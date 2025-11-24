Самарская больница им. Т.И.Ерошевского удостоена почетного звания «Достояние губернии»

173

Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им. Т.И.Ерошевского признана победителем в номинации "Наука и технологии будущего" в конкурсе «Достояние Губернии - 2025». Это региональный конкурс компаний, который проводится по инициативе Медиаагентства «Самара 450» совместно с Общественной палатой региона при поддержке Правительства Самарской области с 2017 года.

Победителей конкурса по 11 номинациям определил независимый экспертный совет, сформированный из числа федеральных экспертов, представителей Общественной палаты, профильных министерств региона, Торгово-промышленной палаты Самарской области, Медиаагентства «Самара 450».

Развитие высоких технологий – один из приоритетов Самарской области.

«Говорят, что если в стране нет науки, то и нет страны. В нашей стране наука давно стоит на передовых рубежах. Надо вспомнить, что 301 год тому назад была создана Российская Академия наук. РАН была создана одновременно с университетом, и вот этот союз науки и образования в нашей стране является уникальным. И когда мы награждаем победителей, мы знаем, что это люди, которые прошли большую школу», - отметил председатель экспертного совета конкурса «Достояние губернии», председатель Общественной палаты Самарской области, Президент Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Виктор Сойфер.

Сегодня офтальмологическая больница им. Т.И. Ерошевского – специализированное учреждение, оснащенное современным оборудованием и являющееся одним из ведущих центров в стране по лечению глазных заболеваний. Специалисты проводят операции от катаракты и глаукомы до трансплантации роговицы. Клиника оказывает высокотехнологичную помощь взрослым и детям. Ежегодно врачи консультируют более 170 000 человек, 30 000 человек получают стационарное лечение.

«Это почетная номинация, которая отражает наше отношение к пациентам и нашу роль в мире офтальмологии Самарской области. Я горжусь и благодарю коллектив, – подчеркнула главный врач больницы Ольга Павлова. - У нас есть замечательная школа наставничества, мы помним имена своих учителей и наши хирурги работают в соответствии с самыми последними технологиями. Именно тот опыт, который мы накопили, позволяет нам работать и внедрять самые современные методики лечения и инновации, которые есть в мире офтальмологии. Мы ежедневно продолжаем работать над тем, чтобы офтальмологическая помощь стала еще более высокотехнологичной и доступной на благо жителей Самарской области».

Фото: минздрав СО