На настоящий момент на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» собрано более 650 подарков и сбор продолжается.
«Коробка храбрости»: продолжается сбор подарков для детей, находящихся на длительном лечении в больницах
Ночью 25 ноября в губернии ожидается усиление южного ветра, сохранится туман
До 30 ноября совершить путешествие на комфортабельных двухэтажных поездах в вагонах купе можно по выгодным ценам в следующих поездах:
КбшЖД: акция на двухэтажные поезда в Москву
Для всех желающих посетить 17 декабря поезд Деда Мороза в Тольятти организовано курсирование пригородных поездов «Ласточка» на маршруте Самара – Тольятти. 
«Ласточки» доставят гостей на встречу «Поезда Деда Мороза» в Тольятти
На месте ДТП телесные повреждения получил водитель ВАЗ‑2114, пострадавшему  вызвана бригада скорой медицинской помощи.
В Самаре на улице Алма‑Атинской столкнулись ВАЗ‑2114 и Renault Sandero
Завершился учебно-методический сбор сдачей зачетов. По мнению организаторов, все поставленные цели успешно достигнуты.
В Тольятти завершился учебно-методический сбор специалистов ОМОН Приволжского округа Росгвардии
Интересующие вопросы специалистам можно задать по телефонам: (846) 260-50-25 – Управление Роспотребнадзора, (846) 260-38-01 – Центр гигиены.
Работает «Горячая линия» для жителей региона по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг
В центре внимания – темы благоустройства дворов и общественных территорий, ремонта дорог, борьбы с незаконными объектами потребительского рынка.
Глава Красноглинского района Самары Вячеслав Коновалов проведет прямой эфир с жителями
Билайн назвал три схемы телефонного мошенничества, наиболее популярные этой осенью
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
Самарская больница им. Т.И.Ерошевского удостоена почетного звания «Достояние губернии»

24 ноября 2025 15:27
Клиника оказывает высокотехнологичную помощь взрослым и детям. Ежегодно врачи консультируют более 170 000 человек, 30 000 человек получают стационарное лечение.

Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им. Т.И.Ерошевского признана победителем в номинации "Наука и технологии будущего" в конкурсе «Достояние Губернии - 2025». Это региональный конкурс компаний, который проводится по инициативе Медиаагентства «Самара 450» совместно с Общественной палатой региона при поддержке Правительства Самарской области с 2017 года.

Победителей конкурса по 11 номинациям определил независимый экспертный совет, сформированный из числа федеральных экспертов, представителей Общественной палаты, профильных министерств региона, Торгово-промышленной палаты Самарской области, Медиаагентства «Самара 450».

Развитие высоких технологий – один из приоритетов Самарской области.

«Говорят, что если в стране нет науки, то и нет страны. В нашей стране наука давно стоит на передовых рубежах. Надо вспомнить, что 301 год тому назад была создана Российская Академия наук. РАН была создана одновременно с университетом, и вот этот союз науки и образования в нашей стране является уникальным. И когда мы награждаем победителей, мы знаем, что это люди, которые прошли большую школу», - отметил председатель экспертного совета конкурса «Достояние губернии», председатель Общественной палаты Самарской области, Президент Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Виктор Сойфер.

Сегодня офтальмологическая больница им. Т.И. Ерошевского – специализированное учреждение, оснащенное современным оборудованием и являющееся одним из ведущих центров в стране по лечению глазных заболеваний. Специалисты проводят операции от катаракты и глаукомы до трансплантации роговицы. Клиника оказывает высокотехнологичную помощь взрослым и детям. Ежегодно врачи консультируют более 170 000 человек, 30 000 человек получают стационарное лечение.

«Это почетная номинация, которая отражает наше отношение к пациентам и нашу роль в мире офтальмологии Самарской области. Я горжусь и благодарю коллектив, – подчеркнула главный врач больницы Ольга Павлова. - У нас есть замечательная школа наставничества, мы помним имена своих учителей и наши хирурги работают в соответствии с самыми последними технологиями. Именно тот опыт, который мы накопили, позволяет нам работать и внедрять самые современные методики лечения и инновации, которые есть в мире офтальмологии. Мы ежедневно продолжаем работать над тем, чтобы офтальмологическая помощь стала еще более высокотехнологичной и доступной на благо жителей Самарской области».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

