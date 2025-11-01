Самарская больница им. Н.И. Пирогова отметила юбилей

119

В Самарской государственной филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное 150-летию Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова. В нем приняли участие около 1000 гостей: сотрудники и ветераны учреждения, представители органов власти, коллеги и партнеры медучреждения.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поздравил коллектив больницы с юбилеем и зачитал поздравительный адрес губернатора Вячеслава Федорищева. «Добросовестный труд, ответственность за порученное дело, доброта, сострадание, милосердие и подвижничество – всегда были и остаются надежной основой деятельности высокопрофессионального коллектива Самарской городской клинической больницы №1, носящей имя великого русского хирурга Николая Ивановича Пирогова. Вы приходите на помощь всем, кто оказался в сложной ситуации, кто нуждается в ваших знаниях и накопленном опыте. Низкий поклон, дорогие друзья! От лица всех жителей Самары и Самарской области сердечно благодарю вас за ежедневный подвижнический труд во имя жизни и здоровья наших граждан. В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной работы», - отметил глава региона.

Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова - первая земская больница, основанная в губернии. Именно здесь заложили прочную основу для современного уровня оказания специализированной помощи на территории региона. В 1919 году по ходатайству врачей больнице было присвоено имя великого русского хирурга Николая Ивановича Пирогова.

Руководитель министерства здравоохранения Самарской отметил, что в настоящее время больница имени Пирогова – флагманский центр экстренной медицины, оказывающий в круглосуточном режиме медицинскую помощь населению Самарской области и других регионов. В нем работают порядка 1500 сотрудников.

Ежегодно в больнице получают медицинскую помощь более 130 тысяч пациентов, в том числе ветераны, участники СВО и члены их семей.

В составе медицинской организации работают межрегиональные и городские центры: единственный в области Межрегиональный центр термических поражений и пластической хирургии; городской центр по лечению гастродуоденальных кровотечений; городской центр экстракорпоральных методов лечения с протезированием жизненно важных функций; городской сосудистый центр; городской консультативно-диагностический центр.

«Для меня больница играет особую роль, ведь именно здесь началась моя профессиональная деятельность. В зале находятся мои наставники, которым я искренне благодарен. Традиции, заложенные ими, продолжают жить в сердцах молодого поколения медицинских работников. Именно от них зависит будущее нашего крупного учреждения в регионе. Существенным шагом к совершенствованию больницы станет строительство приёмно-диагностического отделения в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента страны Владимира Владимировича Путина», - отметил Андрей Орлов.

Коллектив учреждения также поздравили Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН, Почетный гражданин Самарской области и г.о.Самара Геннадий Котельников, ректор Самарского государственного медицинского университета, член-корреспондент РАН, профессор, Александр Колсанов, Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий.

Сотрудникам больницы были вручены Почетные грамоты Губернатора Самарской области, министерства здравоохранения Самарской области, Совета Федерации и Самарской Губернской Думы.

Фото: минздрав СО