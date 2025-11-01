Я нашел ошибку
Второй раз подряд в финале встречались сборные Самарской области и Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Команда Самарской области – победитель Лиги Героев
В 2025 году на конкурс «УМНИК» со всей страны поступило 3342 заявки из 82 регионов.
Самарская область вошла в топ–5 регионов РФ по итогам федерального конкурса «УМНИК–2025»
Проверить свое знание истории и культуры народов России сможет любой житель города без ограничений по возрасту.
В СОУНБ пройдёт акция «Большой этнографический диктант»
Сотрудниками полиции в магазине обнаружена и изъята алкогольная продукция общим объемом 10,5 литра.
В магазине посёлка Петра Дубрава незаконно торговали алкоголем
Полтора века на страже здоровья. 
Самарская больница им. Н.И. Пирогова отметила юбилей
В дежурную часть от местной жительницы поступило сообщение о конфликте с супругом, в ходе которого он угрожал ей предметом, схожим с боеприпасом.
ГУ МВД СО: о семейном конфликте в Ставропольском районе
В спортивных состязаниях приняли участие три команды учащихся разных школ Ставропольского района.
В регионе прошла ежегодная спартакиада, посвященная памяти Героя России Магомеда Нурбагандова
В эти дни Главное управление МЧС России по Самарской области и приданные подразделения работают в усиленном режиме.
МЧС СО: не пренебрегайте правилами безoпасности в период выходных и праздничных дней
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
Здравоохранение

Самарская больница им. Н.И. Пирогова отметила юбилей

1 ноября 2025 16:17
119
Полтора века на страже здоровья. 

В Самарской государственной филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное 150-летию Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова. В нем приняли участие около 1000 гостей: сотрудники и ветераны учреждения, представители органов власти, коллеги и партнеры медучреждения.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поздравил коллектив больницы с юбилеем и зачитал поздравительный адрес губернатора Вячеслава Федорищева. «Добросовестный труд, ответственность за порученное дело, доброта, сострадание, милосердие и подвижничество – всегда были и остаются надежной основой деятельности высокопрофессионального коллектива Самарской городской клинической больницы №1, носящей имя великого русского хирурга Николая Ивановича Пирогова. Вы приходите на помощь всем, кто оказался в сложной ситуации, кто нуждается в ваших знаниях и накопленном опыте. Низкий поклон, дорогие друзья! От лица всех жителей Самары и Самарской области сердечно благодарю вас за ежедневный подвижнический труд во имя жизни и здоровья наших граждан. В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной работы», - отметил глава региона. 

Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова -  первая земская больница, основанная в губернии. Именно здесь заложили прочную основу для современного уровня оказания специализированной помощи на территории региона. В 1919 году по ходатайству врачей больнице было присвоено имя великого русского хирурга Николая Ивановича Пирогова. 

Руководитель министерства здравоохранения Самарской отметил, что в настоящее время больница имени Пирогова – флагманский центр экстренной медицины, оказывающий в круглосуточном режиме медицинскую помощь населению Самарской области и других регионов. В нем работают порядка 1500 сотрудников. 

Ежегодно в больнице получают медицинскую помощь более 130 тысяч пациентов, в том числе ветераны, участники СВО и члены их семей. 

В составе медицинской организации работают межрегиональные и городские центры: единственный в области Межрегиональный центр термических поражений и пластической хирургии; городской центр по лечению гастродуоденальных кровотечений; городской центр экстракорпоральных методов лечения с протезированием жизненно важных функций; городской сосудистый центр; городской консультативно-диагностический центр.

«Для меня больница играет особую роль, ведь именно здесь началась моя профессиональная деятельность. В зале находятся мои наставники, которым я искренне благодарен. Традиции, заложенные ими, продолжают жить в сердцах молодого поколения медицинских работников. Именно от них зависит будущее нашего крупного учреждения в регионе. Существенным шагом к совершенствованию больницы станет строительство приёмно-диагностического отделения в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента страны Владимира Владимировича Путина», - отметил Андрей Орлов. 

Коллектив учреждения также поздравили Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН, Почетный гражданин Самарской области и г.о.Самара Геннадий Котельников, ректор Самарского государственного медицинского университета, член-корреспондент РАН, профессор, Александр Колсанов, Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. 

Сотрудникам больницы были вручены Почетные грамоты Губернатора Самарской области, министерства здравоохранения Самарской области, Совета Федерации и Самарской Губернской Думы.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

