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С началом осени в регионе стартует прививочная кампания против гриппа. В рамках национального календаря профилактических прививок в предэпидемический период вакцинируют в первую очередь тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом.

Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники, пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с сердечно-сосудистыми, с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями, ожирением и другие категории населения.

Вакцинация — лучшая защита от гриппа. Это способ предупредить развитие таких тяжелых осложнений, как пневмония. Защитный иммунитет к гриппу поможет избежать осложнений.

В 2021 году охватить профилактическими прививками против гриппа планируется не менее 60% от численности населения Самарской области. Как показывает прошлогодний опыт вакцинации от гриппа, такой процент привитых гарантирует защиту. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в ходе регулярного мониторинга циркуляции вирусов в регионе в 2021 году не выявлено ни одного случая гриппа.

Первая поставка вакцины против гриппа ожидается уже в начале сентября. Привиться можно будет в поликлинике по месту жительства.

Медработники обращают внимание, что между прививками против новой коронавирусной инфекции и против гриппа должно пройти не менее 1 месяца.

Поэтому в первую очередь уже сейчас жителям региона, у кого нет медицинских противопоказаний, необходимо пройти вакцинацию от COVID-19. И осенью, как пройдет время и иммунитет будет сформирован, можно будет сделать прививку от гриппа, максимально защитив себя и близких от инфекций.